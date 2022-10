Körforgalmakat építenek Szépmezőn

Két körforgalmat készül építeni Sepsiszentgyörgy önkormányzata Szépmezőn, az egyiket az ipari park, a másikat a lakónegyed bejárata előtt – döntötte el soros szeptemberi ülésén a helyi tanács. Az ipari park területét is bővíteni fogják.

Az új, hatméteres átmérőjű körforgalmak megkönnyítenék a Sepsiszentgyörgyöt Kovásznával és Kézdivásárhellyel összekötő (13E jelzésű) országútra való kijárást a telepen lakók, illetve ott dolgozók számára, hiszen ki is világítanák azokat, mellettük pedig kiszélesítenék az utat – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Az egész beruházás becsült értéke 2,8 millió lej, a kiadásokat a Saligny-programból fedeznék.

Egy másik határozatban az ipari park területének megnövelésére bólintott rá a város vezető testülete. Erre Antal Árpád polgármester elmondása szerint azért van szükség, mert a jelenlegi terület több mint felét belakták már különböző cégek, és sok más tárgyalás is folyamatban van. A most készülő övezeti városrendezési terv szerint az ipari park határát az egyik oldalon egészen az épülő terelőútig tolnák ki, és hátrafelé is több hektár besorolását változtatnák meg. Összesen 89 hektárról van szó, ami részben természetes, részben jogi személyek tulajdonát képezi, és nagyrészt szántóföld, illetve út. Épület ezeken a telkeken nincs, az új szabályozás pedig legtöbb három emelet magas építményeket javasol.