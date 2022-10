Újabb tömbházakat akarnak hőszigetelni

Több tömbház szigetelésére pályázik Sepsiszentgyörgy önkormányzata az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében, de vannak korábban elindított pályázataik is, amelyek esetében tavasszal kezdődhet a kivitelezés. Az új programban a lakóknak egyáltalán nem kell önrészt fizetniük, ez azonban nemrég indult és még nem tudni, hogyan alakul a továbbiakban.

A regionális operatív programban (román betűszóval POR) bő két éve meghirdetett kiírásra négy központi tömbház tizenegy lépcsőháza nevezett be és nyert támogatást, ezek a Gróf Mikó Imre utcában az éjjel-nappal nyitva tartó sarki élelmiszerüzlet fölötti épület, lennebb a vasúti menetjegy-irodát is befogadó sarokblokk, a Jysk Áruház melletti régi, több lépcsőházat magában foglaló négyemeletes lakótömb, valamint a bírósággal szemközt elhelyezkedő tömbház. Ezek hőszigetelését 60 százalékban európai uniós pénzből végzik, 15 százalékot az önkormányzat ad hozzá, 25 százalékot pedig a lakók adnak össze, a kis jövedelműek számára azonban az önrész 10 százalékra is lecsökkenhet (a többit a város pótolja hozzá egyszeri szociális támogatásként). A projekt Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint előrehaladott szakaszban van, a műszaki tervek elkészültek már, a télen várhatóan megtartják a versenytárgyalásokat, tavasszal pedig kezdődhet a kivitelezés.

Közben a helyreállítási tervben új, kedvezőbb lehetőség is adódott, amelyben a lakóknak egyáltalán nem kell hozzájárulniuk a hőszigetelés költségeihez. Erre az önkormányzat pályázik: leadták az iratcsomókat az energetikai felmérésekkel és a mérnöki szakvéleményekkel, most némi formai kiegészítésekre van szükség, a következő lépés pedig a megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetése lesz. Egyelőre tehát nem mondhatják, hogy nyert a pályázat, csak azt, hogy az első körön túljutottak – magyarázta az elöljáró. Ebbe a kiírásba már több épülettel neveztek be: a központban a Mihai Viteazul tér egyik oldalán levő, hét lépcsőházas lakótömbbel, a Kossuth Lajos utcában a közlekedési rendőrség fölötti, illetve a Design Bank mögötti épületrészekkel, a Gróf Mikó Imre utcában a telefonos üzletek fölötti régi négyemeletessel és mellette a Sugás Áruházig nyújtózó óriástömbházzal, továbbá három Csíki negyedi és két Váradi József utcai tömbházzal.

A hőszigetelési programok csak a lakásokra terjednek ki, a tömbházakban működő cégeknek önerőből kell elvégeztetniük ezeket a munkálatokat akkor is, ha magánszemélyek tulajdonában álló épületrészben tevékenykednek.