Dan Tanasă úgy véli, hogy a barotvarosonkormanyzata nevű Facebook-oldalon szereplő bejegyzések kizárólagos magyar nyelve hátrányos helyzetet teremt „a magyar nyelvet nem ismerő román állampolgárok” számára. Állításait alátámasztandó ötvenhárom kimentett bejegyzést mellékelt panasza mellé, s kérte, a tanács állapítsa meg a diszkriminációt, a polgármestert pedig büntesse meg.

Benedek-Huszár János az Országos Diszkriminációellenes Tanács előtt hétfőn jelent meg. Az őt kihallgató három köztisztviselőnek elmondta, nem hiszi, hogy létezik olyan román Baróton, aki ne tudna magyarul, és amiatt fontos, számára hátrányt okozó információktól esett volna el. A Dan Tanasă ötvenhárom oldalas mellékletből legalább 30–40 üres volt, a kifogásolt júliusi és augusztusi bejegyzések közül, melyekről a feljelentő azt állította, azok kizárólag magyarul szóltak, kilenc románra is le van fordítva.

A városvezető úgy értesült, a tanács hasonló ügyekben fél év alatt szokott dönteni: a felek megismerhetik egymás álláspontját, válaszolni és kiegészíteni lehet azokat, aztán a tanácstagok hozzák meg döntésüket. Addig is a megszokott módon működik majd politikusi és a baróti városháza oldala is, folyamatosan feltöltik a városvezetés híreit.

Mivel a CNCD hivatalnokai megmutatták, hogy létezik az alkotmánybíróságnak egy határozata, amelyik kimondja, hogy a köztisztséget ellátóknak a magánoldaltól eltérő, politikai és közszereplését bemutató oldalak is nyilvános térnek számítanak, úgy azokra is vonatkoznak a többnyelvűségi szabályok, románul is megjeleníti minden közlését. Számára ez nem fog gondot okozni: úgy véli, jó példával kell élnünk szabálykövetésben, azaz bánjunk mi is úgy a köztünk élő kisebbséggel, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak.