Liszt Ünnep Plácido Domingóval

„Kultúra, identitás, innováció – ezeket tekintve Liszt Ferenc ma is példaképünk lehet. Egész életében magyarnak vallotta magát, magyar rapszódiái kiválóan jellemeznek minket: néha fent vagyunk, néha lent, mégis fennáll egyfajta harmónia” – mondta megnyitójában Csák János kulturális és innovációs miniszter.

Mint fogalmazott, a kultúra egyben az életmódunk, az identitásunk, magyarnak lenni pedig lelki örökség is, amit sokszor szavakban ki sem tudunk fejezni. Csák János megemlítette, hogy Liszt rendkívül innovatív volt, kitalált egy zongorát, amelynek húrjai nem voltak, csak fa billentyűi, és utazás közben is gyakorolni tudott, így járta be Európát Portugáliától Törökországig, Szentpétervártól Londonig.

Káel Csaba, a szervező Müpa vezérigazgatója kiemelte: a következő tizenhat napban világsztárokkal idézik meg Liszt Ferenc, a XIX. század egyik legcsodálatosabb zeneszerzője műveit, „aki zenei DNS-ét hagyta hátra számunkra”.

Az eseményen megjelent Plácido Domingo világhírű spanyol tenor is, aki október 9-én zarzuelákat, spanyol operetteket adott elő a Müpában, ahol először lépett fel. „Nagyon örülök, hogy ismét Magyarországon, Budapesten lehetek, ahol már számos alkalommal jártam. Rendkívüli öröm volt számomra, amikor a felújított Operaház színpadán idén tavasszal Simon Boccanegrát énekelhettem” – mondta Plácido Domingo. Felidézte, hogy gyermekkorában, Mexikóban szülei zarzuelát énekeltek, édesapja bariton volt, édesanyja szoprán, és nagyon sok ilyen muzsikát hallgatott. Később – tette hozzá – vezényelt is zarzuelát, igaz, az opera aztán más utakra vezette.

A Liszt Ünnepen a világ számos pontjáról érkező társulatokkal és szólistákkal, a fesztiválra létrehozott új produkciókkal, ingyenes orgonakoncertekkel, klasszikus és kortárs zenei együttműködésekkel, színházi és táncelőadásokkal, dzsessz- és könnyűzenei formációk fellépéseivel, irodalmi, képzőművészeti és könnyűzenei programokkal várják az érdeklődőket.