„Elfáradtam, megpihenni

hozzád térek, Istenem!”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, szeretett nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, jó szomszéd,

özv. SZÁSZ JÓZSEFNÉ

SORBÁN ROZÁLIA

szerető szíve életének 90., özvegységének 37. évében 2022. október 8-án

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait október 11-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a málnási ravatalozóháztól a helyi temetőben.

Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

1117588

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a rétyi születésű sepsiszentgyörgyi

Szilágyi Zsuzsanna

(szül. Pap),

a CEC volt alkalmazottja

életének 78. , özvegységének 18. évében hosszas szenvedés után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2022. október

12-én, szerdán 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, koszorú helyett

egy szál virággal róják le

kegyeletüket.

A gyászoló család

du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

id. LŐCSEI JENŐ

életének 85. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2022. október 11-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a bitai temetőben.

A gyászoló család

4327090

„Monda neki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jan. 11.25)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, édesanya, testvér, nagymama, anyós, anyatárs, keresztanya, rokon,

szomszéd,

SÉRA ESZTER

(szül. PARA)

életének 64., házasságának 47. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2022. október 12-én 15 órakor lesz a sepsikőröspataki

ravatalozóháztól.

Virrasztás október 11-én 18 órától, részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4327080

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MUNTEANU ANNA MÁRIA

orvosnő

tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2022. október 11-én 15 órakor lesz a szemerjai

ravatalozóháztól

a régi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4327070



Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk SISZMANN MÁRTONRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1117591

Bús temető csendes susogása, egy kő síremlék, ez maradt csak hátra. Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gelencei DEÁK JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

1117581

Jó édesanyánkat elfeledni nem lehet, sírján túl is ott él a szeretet. Jó szívét, dolgos kezét áldd meg, Istenem. Megköszönjük, hogy ő volt a világon a legjobb édesanya. Fájó szívvel emlékezünk a ma hat hete elhunyt édesanyánkra, a pákéi DÁVID ERZSÉBETRE. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak,

akik utolsó útjára elkísérték.

Pihenése legyen csendes.

Szerető gyermekei

és családjuk

4327052

Csak az hal meg, akit elfelejtünk, szívünkben örökké élni fog, akit igazán szeretünk. Szomorúan emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű KISS JÁNOSRA,

akit nyolc éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4327062

Ma egy éve távozott közülünk FODOR SÁNDOR tanár.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4327079

Nagy kérés volt Tőled, hogy őt hagyd meg nekünk? Nem sokat kértünk, csak hogy gyógyuljon meg. Gyönyörű szemében a fény csillogott, még az utolsó napokban is csak mosolygott. Küzdött, míg tudott, míg volt ereje, de a végzet őt is utolérte. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Örök álmod békés és szép legyen. Szomorú szívvel emlékezünk az uzoni KISS JÁNOSRA, akit ma nyolc éve 33 évesen ragadott magával a kegyetlen halál szerettei köréből. Fájdalommal gondolunk rá. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szülei és testvérei

4327081

Egy hideg őszi októberi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél, mint egy hulló falevél. Betegen a szemünkbe néztél, erőtlen kezeddel megérintettél. Azóta már a lelked békére talált, és te a mennyből vigyázol ránk. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, a gidófalvi id. KÉSZ IRMÁRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, áldott emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Szerető családja

4327084

Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen két kéz, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenütt látjuk. Fájó szívvel emlékezünk a rétyi id. MAJOS ANDRÁSRA halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4327075

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk

id. MADÁR JÓZSEFRE halálának 11. évfordulóján.

Özvegye, gyermekei

és azok családja

4327083

Megállt egy szív, mely élni vágyott, / Pihen a két kéz, mely dolgozni imádott. / Két kezed munkáját mindenütt látjuk, / Emléked, míg élünk, szívünkbe zárjuk. Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ȚENȚ MIKLÓSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Özvegye, fia és családja

4327087