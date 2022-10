A megyeszékhelyi Sepsi-SIC együttesének görög és szerb ellenfélen kell túllépnie a női kosárlabda Euroliga-selejtezőben, hogy bemutatkozhasson a kontinentális elitben. A Zoran Mikes edzette alakulat ez idáig kétszer vett részt selejtezőn, de sajnos egyik alkalommal sem jött össze a kvalifikáció. Harmadik az Isten igaza – tartja a közmondás, így bízzunk abban, hogy lányaink ezúttal sikeresen abszolválják a rájuk váró két mérkőzést. A zöld-fehérek tavaly házigazdaként harcolhattak a főtáblára jutásért, most viszont idegenben kell bizonyítaniuk, ami nem lesz könnyű. A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) augusztusi döntése értelmében az A jelzésű selejtezőcsoport küzdelmeinek a belgrádi Crvena Zvezda lesz a házigazdája, a tornát október 11. és 13. között rendezik meg.

A selejtező első napján, azaz ma a Sepsi-SIC 22 órától a görög Olimpiakosz, majd szerdán szintén este tíztől a Crvena Zvezda ellen lép pályára. Mint arról már többször is beszámoltunk, a háromnapos küzdelemsorozat nyertese feljut a legrangosabb női kupasorozat főtáblájára, ahol az A-csoportban szerepelhet, míg a második és harmadik helyezett az Európa-kupában folytatja 2022/2023-as nemzetközi szereplését.

„Véleményem szerint a csapat jó felkészülésen van túl, úgy érzem, a gárda fizikálisan készen áll a soron következő két meccsre, és taktikailag is egyre jobbak leszünk. Az elmúlt hét folyamán játszottunk egy edzőmérkőzést, és egészen jól teljesítettünk, ezért elégedett vagyok. Hiszek a csapatomban és abban, hogy mindegyik játékos a legjobbját nyújtja ezeken a találkozókon. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk előre, s így jelenleg az Olimpiakosz van a célkeresztünkben, és erre az összecsapásra akarunk készen állni. Nagyon örvendek annak, hogy a szurkolók szervezkednek, és ott lesznek mellettünk Belg­rádban. Remélem, hogy büszkék lesznek ránk, és hiszem azt, hogy a segítségünkre tudnak majd lenni” – nyilatkozta indulás előtt Zoran Mikes, a Sepsi-SIC vezetőedzője.

„A Crvena Zvezda és az Olimpia­kosz ellen játszunk, mindkét csapat a legjobb az országában, ahogy mi is Romániában. Mindkét alakulat komoly hagyománnyal rendelkezik, és mindkettő nagyon jó. Részletesen kielemeztük a játékukat, a kosarasaik jók, ahogy mi is, és azt érzem, a végén az dönt majd, hogy ki nyújtja a legtöbbet, ki akarja a legjobban a továbbjutást. Remélhetőleg mi leszünk ezek. Első alkalom számomra, hogy Euroliga-selejtezőt játszhatok, bízok magamban, az edzőm magabiztosnak tűnik, és a csapattársaim is hasonlóan éreznek. Az első meccset az Olimpiakosz ellen vívjuk, most erre a találkozóra koncentrálnunk, aztán majd jöhet a Crvena Zvezda” – jelentette ki a zöld-fehérek dán kosárlabdázója, Maria Jespersen.

A belgrádi A-selejtezőtorna programja: * ma 22 órától: Olimpiakosz–Sepsi-SIC * szerdán 22 órától: Sepsi-SIC–Crvena Zvezda * csütörtökön 22 órától: Crvena Zvezda–Olimpiakosz (a mérkőzéseket a Eu­roLeague Women YouTube-csatornája közvetíti).

A B jelű kvalifikációs csoport mérkőzéseinek Miskolc ad otthont, ahol a magyar bajnokságban bronz­érmes DVTK-HUN-Thermnek a főtáblára jutásért az izraeli Ramlán és a török Botason kell túljutnia.