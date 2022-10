A mezőgazdasági minisztérium bejelentése szerint a szántóterületek és a saját tulajdonú legelők hektárja után a területalapú alaptámogatás 96,27 euró, a visszaosztott támogatás 1 és 5 hektár közötti terület esetén 5 euró, 5 és 30 hektár között 48,71 euró egy hektárra, a zöldítéses kifizetés hektáronként 58,53 euró, a fiatal gazdák esetében a plusztámogatás 48,13 euró hektáronként.

Az állattenyésztésben a termeléshez kötött támogatás a következőképpen alakul: húshasznú szarvasmarháknál 209,33 euró, fejősteheneknél 347 euró, fejős bivalyokra 158 euró, juhokra és kecskékre 15,91 euró jár állatonként.

Amint már írtunk róla, a kifizetési ügynökség (APIA) október 16-án kezdi meg a fenti támogatások kifizetését. A gazdák a teljes összeg 70 százalékára számíthatnak előlegként. Ezeket a támogatásokat az uniós garanciaalapból fizetik ki. Az unió vidékfejlesztési alapjából fizetett támogatások előlege 85 százalék lesz, ide tartoznak a környezetvédelmi kifizetések, az ökogazdálkodásra kifizetett támogatások és a hegyvidéken gazdálkodóknak járó plusztámogatás.

A 70 százalékos előleget a szarvasmarha-tartók is megkapják, ez az előző években nem volt lehetséges, csak a juhok és kecskék után járó támogatást fizették előlegben is. Az idén az aszály miatt sikerült elérni, hogy az állatok kötelező gazdaságban tartásának idejét az eddigi 6 hónapról 100 napra rövidítsék le a szarvasmarháknál is. A minisztériumi bejelentés szerint több mint 800 ezer gazda fogja megkapni az előleget.

A kifizetési ügynökség sajtóközleményben hívja fel azon legelőtulajdonosok figyelmét, akik részesülni szeretnének a támogatási előlegekből, hogy október 15-e az utolsó határidő a kifizetéshez szükséges dokumentumok letevéséhez. A saját tulajdonban levő legelők után járó területalapú támogatás kifizetése szerepel az APIA-s előleg-kifizetési listán, tehát az ilyen területen gazdálkodók is megkaphatják a 70 százalékos előleget. Az előlegek kifizetése, mint említettük, október 16-án kezdődik, és uniós rendelkezés szerint október 30-ig ejthető meg. A legelők után járó támogatást azok kaphatják meg, akik biztosítják a hektáronkénti 0,3 számosállattal való leterheltséget (legeltetést), illetve állatok hiányában évente a június 15. és augusztus 1. közötti időszakban a tulajdonukban levő legelőt egyszer megkaszálják. Az előleget, támogatást igénylőnek aktákkal kell bizonyítania a széna eladását vagy a gazdaságban való tárolását, az eladást bizonyító termelői könyv bemutatásával vagy egy saját bevallású nyilatkozat letevésével a széna tárolásáról. Ezen dokumentumok valamelyikének letevési utolsó határideje október 15-e.