Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter az Agro TV-ben ismertette az általa vezetett minisztérium három programját, amelyek a mezőgazdászokat is szolgálják. Ezek: a medvepopuláció szabályozása, a trágyatárolás, az erdősítés és védősávok létesítése.

Elsőként a barnamedve-állomány védelmét célzó nemzeti terv előírásairól beszélt, amelyet az uniós alapokból finanszíroznak. Ennek egyik összetevője a különböző típusú és nagyságú villanypásztorok (szám szerint 1140) vásárlása a haszonállatok, a mezei kultúrák, a hegyvidéki lakosság vagyonának és az esztenáknak a megvédésére, a nagyvadak elleni támadások elkerülésére.

A második program az unió által finanszírozott nemzeti helyreállítási és felzárkóztatási terv egyik összetevője, amely a trágyatárolás problémáját oldaná meg az állattenyésztő gazdaságok egy részében. „Sajnos, a mezőgazdaság nem kap beruházási pénzeket a helyreállítási programból, és ismerve a mezőgazdászok rengeteg problémáját, fontosnak tartottam olyan programok bevezetését, amelyek a gazdálkodókat segítenék. Tovább folytatjuk a Világbankkal közösen megkezdett programunkat, amelynek segítségével közel száz községben közös trágyatárolókat építettünk. Azt szeretném, hogy ez a program kiterjedjen az állattartókra is. Azt javasoltam, hogy 254 integrált, községszintű közös trágyatárolót építsünk, s ezzel párhuzamosan azon állattartók, akik kevesebb mint 40 számosállattal rendelkeznek, kisebb, moduláris tárolókat kaphatnának használatba. Megvan a technikai megoldás is, ezek összeilleszthető, előregyártott elemekből lennének, a helyi tanács tulajdonát képeznék, ezek adnák ki használatra a község állattartóinak. A termelődött trágya így a gazdaság területén lenne tárolható. A kis, családi gazdaságok részesülnének ebből a támogatásból. Így közelebb kerülnénk a nitrit- és nitrátszennyezés problémájának megoldásához, mert az ezekkel való szennyezés térképe elég rosszul néz ki. Egy elmarasztaló jelentés is van rólunk az unióban, hogy nem vagyunk képesek megoldani megfelelőképpen a trágya kezelését. Valószínű, hogy az év végén elindítjuk a programot” – nyilatkozta a miniszter.

A harmadik program ugyancsak a helyreállítási és felzárkózási terv része, és az erdősítésre, illetve védőerdő-sávok telepítésére vonatkozik. Tánczos Barna miniszter 56 ezer hektár erdő telepítését szeretné elérni olyan területeken, amelyek nem alkalmasak a növénytermesztésre vagy állattartásra. A telepítésre, valamint az első 5–7 évben a fiatal erdő karbantartásának költségeire a minisztérium 100 százalékban biztosítaná a költségeket, ezen kívül az erdősítést vállalók 456 eurót kapnának évente támogatásként, húsz évig. Az erdősítésre és az erdősávok létrehozására támogatást kaphatnak majd a magánszemélyek, cégek vagy helyi tanácsok. Előny, hogy nem kizáró feltétel a terület telekkönyvezése. A miniszter szerint az eddigi erdősítési programok azért nem voltak sikeresek, mert kevés a telekkönyvezett terület az országban. Természetesen az erdősítést vállaló személy, cég vagy helyi tanács az erdősítésre váró terület tulajdonosa kell legyen, bármely formában került az a tulajdonába.