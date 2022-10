A közgyűlésen a többi tisztségviselőt is megválasztották, alelnökök Simonffy Katalin nyugalmazott televíziós szerkesztő és Forró László, a Bukaresti Rádió munkatársa, az igazgatótanács további tagjai: Sarány Orsolya, a Székelyföld, Győrffy Gábor Belső-Erdély és Partium, valamint Bartha Csaba a szórvány képviseletében, továbbá Rácz Éva oktatási megbízott. A MÚRE Becsületbírósága is megújult, elnöke Újvári Ildikó, alelnöke Kulcsár Andrea lett.

A községi kultúrházban tartott ünnepségen átadták a szakmai díjakat. Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója emlékeztetett, azzal a céllal alapították a Pro Cultura et Arte Díjat, hogy elismerjék azon újságírók munkáját, akik kiemelten foglalkoznak az erdélyi magyar kultúrával és művészettel, sokat tesznek kulturális, művészeti jelenségek, műhelyek, alkotók tényszerű és színvonalas, egyéni hangú bemutatásáért és népszerűsítéséért, mindezt magas nyelvi igényességgel és színvonalon. Elsőként Szekeres Attila, a Háromszék, másodszor Sarány István, a Hargita Népe szerkesztője kapta a díjat. Idén megosztva Kulcsár Andrea, az RTV marosvásárhelyi stúdiójának munkatársa és Szuszámi Zsuzsa, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője részesült az elismerésben, melyet Kántor Boglárka megyei önkormányzati képviselő adott át.

A Szilágyi Aladár-díjat Gazda Árpád, a Krónika volt riportere, az MTI leköszönő tudósítója vette át, a Csép Sándor-díjat Antal Joós Erika, az Erdély TV munkatársa. A Balló Áron Pályakezdő Díjat a sepsiszentgyörgyi származású Lőrincz Anna, a Maszol munkatársa kapta.

A tábor keretében könyvbemutatókra is sor került, a tavalyi tábor óta eltelt időszakban megjelent sajtóról szóló kiadványokat, illetve újságírók által írt, szerkesztett könyveket mutattak be. Köztük a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének két legutóbbi, Szekeres Attila által szerkesztett kötetét, a Múltból jövendőt, illetve a Kárpátországi téridő címűt. Ezeket a szerkesztő, illetve az ötletgazda Galbács Pál ismertette és Nagy Miklós Kund méltatta. Utóbbiról elmondta, jó, szép, tartalmas, változatos, gondosan, ötletesen szerkesztett, kivitelezésében is igényes, nem mindennapi. Huszár Szilamér bemutatta a fényképeivel illusztrált, az Erdélyi Református Egyházkerület által kiadott, Incze Hajnalka szerkesztette Hívogató című, református gyülekezeti napközi tábori programokat tartalmazó kötetet.

Fotókiállítás is volt, bemutatkozott a MÚRE idén alakult fotó- és videószakosztálya, a falakon több háromszéki alkotó – Huszár Szilamér, Kátai Edit, Klárik Loránd, Petke László, Szekeres Attila, Veres Katalin – felvételeivel. Ugyanakkor bemutatták a MÚRE 30+1 éves évfordulóján a Huszár Szilamér által készített felvételekből Codra Botond által szerkesztett albumot.

A szakmai konferencián a nyomtatott sajtó sanyarú helyzetéről tanácskoztak, valamint a Spectator írói álnéven közlő Krenner Miklósra (1875–1968) emlékeztek. (madarasi)