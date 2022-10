Egy év múlva nyit a múzeum

Jövő év októberére tervezik a felújítás alatt álló Székely Nemzeti Múzeum újranyitását, mégpedig az 1848–49-es, Gábor Áron egyetlen fennmaradt ágyúcsövét is tartalmazó, újragondolt kiállítás megnyitójával. A múzeum fenntartója, Kovászna Megye Tanácsa közölte, a munkálatok jó ütemben folynak, jelenleg belső munkálatokat végeznek, és haladnak a kertrendezéssel is. A dendrológiai park felújítása dr. Herczeg Ágnes táj- és kertépítész tervei alapján történik. A park Székelyföld jellegzetes fáit mutatja be. A kertrendezés során közel tízezer új növényt ültetnek el: fákat, cserjéket, talajtakaró növényeket, virágokat, örökzöldeket, erdei gyümölcsöket, fűszernövényeket. A külső munkálatok értéke közel 3 millió lej.