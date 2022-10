Működőképessé vált az a lakossági ügyfélkapu, melyet Sepsiszentgyörgy önkormányzata hozott létre, hogy megkönnyítse a hivatalhoz fordulók számára az ügyintézést, és mely egyben az intézmény belső működésének hatékonyságát is szolgálja. A szolgáltatás a sepsiszentgyorgyinfo.ro honlapon érhető el, a menüsorban a második.

Az uniós forrásokból megvalósított, saját fejlesztésű rendszerről Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, valamint Kolumbán Levente, az ügyfélportál tanácsadója számolt be, bemutatva, hol és miként érhető el az új ügyfélkapu. Láthattuk a regisztráció lépéseit, valamint azt is, milyen jellegű igényléseket, kéréseket juttathatunk el a szolgáltatás révén a hivatalhoz. Az alpolgármester leszögezte, még nem tökéletes a rendszer, javítani, pontosítani viszont csak úgy tudnak rajta, ha a lakosság használja azt, szükség van tehát a visszajelzésre, a véleményezésre is.

Ahhoz, hogy igénybe vegyük az új szolgáltatást, első lépésként egy felhasználói fiókot kell létrehoznunk, az ehhez szükséges űrlapot az ügyfélkapu oldalán tudjuk kitölteni. Ezt követően fel kell keresnünk az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáját, ahol hitelesítik személyes adatainkat, majd megkapjuk a felhasználói fiókunk aktiválásához szükséges e-mailt. Az online formában beküldött igényléseinkre a létrehozott fiókunkba kapunk választ a hivataltól, s ezekhez bármikor hozzáférhetünk ezen a felületen, de ugyanitt tárolhatjuk a személyes dokumentumainkat is, melyekre a további ügyintézések alkalmával szükségünk lehet. A rendszer lehetővé teszi azt is, hogy kövessük, éppen hol tart ügyünk intézése.

A bemutatón Kolumbán Levente példaként azt szemléltette, miként igényelhetjük az ügyfélkapu révén egy fa kivágását, metszését, ám emellett sok más esetben használhatjuk az online felületet: lakbértámogatás, adóbizonylat vagy akár urbanisztikai bizonylat is igényelhető, kérvényezhető az önkormányzattól bérelt parkolóhelyek zárszerkezetének cseréje, jelezhetjük részvételi szándékunkat a megyeszékhelyi roncsautóprogramban, de bejelentések és panaszlevelek eljuttatására is igénybe vehetjük a rendszert. A szükséges űrlapokat – összesen 120 érhető el a rendszerben – a tíz kategóriába sorolt dokumentumok közül választhatjuk ki.

A tájékoztatón elhangzott, jogszabályi megkötések miatt a beadványok jelentős részének aláírása kötelező. Ezt megtehetjük elektronikusan, ha pedig nem rendelkezünk ezzel a lehetőséggel, akkor a kitöltött kérelmet ki kell nyomtatni, kézzel aláírni, majd beszkennelve feltölteni felhasználói fiókunkba, ahonnan továbbíthatjuk az önkormányzathoz.

Tóth-Birtan Csaba elmondta, arra számítanak, hogy elsősorban azok élnek az online ügyintézés lehetőségével, akik egyébként is rendszeresen használják a mobiltelefont, számítógépet.