Mindent összevetve a legjelentősebb infrastrukturális beruházás lesz, ami eddig a községben megvalósul – jelentette ki a polgármester. Fodor Imre fel­idézte, amióta ő a község közigazgatási vezetője – 2004 óta –, három nagyobb kormányprogram zajlott, amelyek révén a községek komolyabb infrastrukturális beruházásokat tudtak véghezvinni: 2004 és 2008 között a 7-es számú kormányrendelet, mely az ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésére biztosított forrásokat, ezt követte a Helyi Fejlesztések Programja (PNDL) által biztosított lehetőség, és most az Anghel Saligny-program.

Illyefalván egyébként a három programból a 7-es számú rendelettel kapcsolatos beruházást sikerült „visszahozni a halálból”, és kiépíteni Illyefalván és Aldobolyban az ivóvízhálózatot, a PNDL révén pedig az Olton átívelő hidat sikerült újjáépíteni. A Saligny-program kapcsán a polgármester úgy véli, a minisztérium jól gondolkodott, hogy a közművesítést részesítette előnyben, és csak abban az esetben támogatták például az utcák korszerűsítését (úttest és járdák rendbetétele, aszfaltozás), ha azok „alatt” már minden le van fektetve. Külön örömükre szolgált, hogy a Saligny-programban végül a szaktárca sokkal magasabb összegű támogatást hagyott jóvá Illyefalva esetében is, amint az eredetileg a községek számára meg volt jelölve: a felső határ négymillió lej volt, esetükben végül ennek tízszeresét hagyták jóvá. Fodor Imre szerint az is teljesen helytálló volt a szaktárca részéről, hogy egyeztetett az önkormányzati vezetőkkel, és egyértelművé tették, minden potenciális pályázónak rangsorolnia kell, számára melyik beruházás az elsődleges. A községekre eredetileg szánt fejpénzekről is szó esett itt, ami szerencsére jól alakult, nem ragaszkodtak az eredeti elképzeléshez, hiszen ők már akkor tudták, hogy erre a végül jóváhagyott beruházásra az összeg tízszeresére lenne szükség. A polgármester hozzátette, azért csak ezzel az egy beruházással jelentkeztek a programban – noha például utcákat is korszerűsíteni kellene –, mert ezek nem feleltek volna meg a feltételeknek.

Fodor Imre továbbá elmondta, az egyeztetések után az év elején frissítették a 2020-ben már összeállíttatott megvalósíthatósági tanulmányt, augusztusban kiderült, a minisztérium rábólintott a pályázatukra, majd ezt követően elindították az előzetes engedélyeztetési folyamatot. A környezetvédelmi engedélynek ezen a héten kellene megérkeznie, így a szükséges dokumentációt fel tudják tölteni a minisztérium honlapjára, ezt követően már a finanszírozási szerződés aláírása a következő állomás.

Kérdésünkre, hogy a műszaki terv előkészítését időközben, a támogatási megállapodás aláírása előtt elindítják-e – mivel erre ebben a programban lehetőség van –, Fodor Imre elmondta: szeret biztosra menni, ezért megvárják az aláírást. El kell dönteniük ugyanakkor azt is, hogy a tervezést közvetlen odaítéléssel oldják meg, vagy egy csomagban bocsátják licitre a tervezést és a kivitelezést. Ezekről a finanszírozási szerződés aláírását követően döntenek majd.

A beruházás negyvennégy kilométer vezeték lefektetését jelenti Aldoboly, Illyefalva és Szentkirály településeken, amihez több mint húsz föld alatti szivattyúház, nyomóvezetékek tartoznak, valamint az egyes háztartások bekötései. Bonyolult és nagy munkálat, az egyik legnagyobb beruházás, amely a községben megvalósulhat. Fodor Imre azt is jelezte, hogy ez a beruházás kapcsolódik a megyei szintű szennyvízkezelési mestertervhez. Ennek lényege, hogy nem minden településen működtetnek majd ülepítőket – ez ugyanis hatalmas energiaköltségekkel jár, és az adott közigazgatási egységek nem bírnák meg ennek költségeit –, hanem több településből egy központi ülepítőbe juttatják el kezelésre a szennyvizet. Illyefalva szennyvize így Sepsiszentgyörgyre, a Közüzemek által működtetett ülepítőbe jut majd. A községben a Közüzemek szolgáltatja az ivóvizet is.