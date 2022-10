Elfogytak a Gyere haza-telkek

A Gyere haza programot 2009-ben indították el; kezdetben száz közművesített telket ígértek az érdeklődő fiataloknak, ám a vártnál kevesebben éltek a lehetőséggel, most sincs több tucatnyi háznál az Őrkő alatti réten, és azok egy része az önkormányzat által befejezett és kiutalt szolgálati lakás. Közben a programot többször módosították, és a kereslet megélénkülését jelzi, hogy a városvezetés 11 075 négyzetméternyi terület feldarabolását határozta el. Ebből 29, nagyrészt 200–300 négyzetméteres telek jön ki (van három kisebb is, egy 120 és két 160 négyzetméteres), és meg is marad 4235 négyzetméter.

Az ingyenes telkekre és kész háztervekre (ezt négyből lehet választani) olyan 35 év alatti fiatalok pályázhatnak, akik valamennyi önrészt is fel tudnak mutatni, és vállalják, hogy egy éven belül elkezdik, három éven belül pedig befejezik az építkezést. Az elbírálásnál az igénylők családi állapota, iskolai végzettsége és jövedelme mellett az is ér néhány pontot, ha máshonnan költöznek haza. A kész házak tíz évig adómentesek, és ugyancsak tíz év után lehet majd megvásárolni a hozzá tartozó telket is. Idővel az önkormányzat óvodát és bölcsődét is szándékszik építeni a Gyere haza telepen, ennek a Borvíz utcával párhuzamos kis utcáit azonban csak az építkezések befejezése után kívánja leaszfaltozni.

A kis lakónegyedről két további határozat is született: két igénylést is jóváhagytak, egy harmadiktól pedig visszavonták, mert lejárt az egy év a telek kiutalásától, és nem kezdték meg rajta az építkezést.