Az ősz és a krízis

Idén az infláció és az energiaárak miatt kapkod mindenki, és a koalíciós vezetők nyilatkozatai, a kormány intézkedései nem nyugtatnak meg senkit, mert legjobb esetben csak féligazságokat tartalmaznak. A teljes képhez ugyanis hozzátartozik, hogy az infláció nagyobb bevételeket hoz az államnak, az energiadrágulás pedig hatalmas nyereséget termelt az ágazatnak. Ott ugyanis „okos fiúk” tevékenykednek: az egyik energiaszolgáltató a másikkal fűttet magának, ugyanannyi pénzért, mintha magának tenné, mert így a konkurencia fogja több hónapos késéssel megkapni az államtól a gáz piaci és szabályozott ára közötti különbözetet... Sajnálni azonban nem kell egyiküket sem, mert a földgáz esetében nem szabott fogyasztási plafont a kormány, azaz mindenkinek ugyanannyit kell fizetnie köbméterenként, akár kis és jól szigetelt lakásban, takarékosan él, akár luxuspalotában, pazarlóan: az állam nagylelkűen átvállalja a megemelkedett fűtésköltségeket.

Más a helyzet az árammal: ott csak bizonyos (szeptembertől 300 kWh-ról 255-re csökkentett) határértékig jár ártámogatás, aki ennél többet fogyaszt, annak teljes árat kell fizetnie. Legalábbis elméletileg, mert pillanatnyilag csak óriási számlákat látnak a fogyasztók (amelyekért a szolgáltató a zavaros törvénykezést okolja), és be kell érniük azzal az ígérettel, hogy jövő hónaptól helyreáll az egyensúly. De az legalább biztos, hogy takarékoskodni kell. És van ennél rosszabb is: aki fával fűt, nagyon ráfizethet, ha eddig nem szerezte be a téli tüzelőt. Ebbe ugyanis semennyit sem pótol be az állam: beérte azzal, hogy 400 lejre korlátozza egy köbméter árát, csakhogy ennyiért már nem lehet hozzájutni sehol. Ez milliókat érint, hiszen a legtöbb faluban ma is a fa a legfontosabb fűtőanyag.

Az egészből az látszik, hogy a kormánynak semmiféle stratégiája nincs a télre vonatkozóan, tessék-lássék döntéseket hoz a lakosság támogatására, miközben újabb adók kivetésével vagy a meglévők emelésével még több bőrt készül lehúzni az emberekről. Januártól a nyugdíjakat legtöbb 11 százalékkal fogják emelni, habár az infláció már most 16 százalékos, az ingatlanadók akár 50 százalékkal is nőhetnek, az egyszemélyes mikrovállalkozásoktól pedig az eddigi 3 helyett 16 százalékot fölöznek majd le, és van még több hasonló ötlet a döntéshozók tarsolyában, ami mind arról tanúskodik, hogy az állam (azaz a kiváltságos kasztok), nem pedig az állampolgárok jóléte a fő cél. Érdekes módon ezek a tervezetek és jogszabályok mind világosak, alkotmányosak, alkalmazhatók, szemben azokkal, amelyek például az ártámogatott villanyszámlák kiállítására vagy a külön nyugdíjak megszüntetésére vonatkoznak, melyek vagy érthetetlenek, vagy alkotmányellenesek, vagy más okból hasalnak el a politikai osztály kézzelfogható előnyére és át nem érzett szégyenére.