Napenergiával működtetnék a vízházakat

A Közüzemek Rt. közleményében ismertette, a vízszolgáltatás költsége Háromszéken is megemelkedett, a víz- és szenny­vízhálózatot összetett pumparendszer működteti, ez pedig komoly kiadásokkal jár. Kozsokár Attila, a regionális vízszolgáltató vezérigazgatója szerint a beruházás kivitelezésére számos uniós, illetve más forrás is elérhető, ennek kapcsán több egyeztetés is zajlott már korábban, novemberre pedig összeállhat a szükséges iratcsomó is. „Négy nagy fogyasztót szeretnénk javarészt napenergiára átállítani: a sepsiszentgyörgyi szennyvíztelepet, mert ez a legnagyobb fogyasztónk, nagyságrendben a következő a szentgyörgyi vízház, a kézdivásárhelyi szennyvízfeldolgozó, illetve a céhes város vízháza. Kovászna és Bodzaforduló későbbre maradna, egyelőre azt szeretnénk, hogy jövő évben ez az új rendszer működhessen” – fejtette ki. Jelezte azt is, több lehetőség van akár száz százalékban finanszírozott napelemes rendszerek kiépítésére is, telepítésük pedig rövid idő alatt megvalósítható. Elmondta, arra számítanak, hogy a beruházás három-négy év alatt megtérül, az energiaárak miatt pedig mindenképp szükséges lesz ezt a lépést megtenniük. „Tavaly nagyjából 5 millió lej volt az éves villanyszámlánk, idén pedig már ennek triplájára, 15 millió lejre számítunk” – mutatott rá Kozsokár Attila.