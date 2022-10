♦ 19 órától a Cimborák-bábstúdióban az ukrajnai Strangeface Theatre Company Spaced című báb­előadása, jegyár: 22/11 lej ♦ 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében színház – Miet Warlop (BE): After All Springville (ajánlott életkor: 14 év felett), jegyár: 40/20 lej ♦ 20.30-tól a Háromszék Táncstúdióban az iráni szerző, Nassim Soleimanpour Fehér nyuszi, vörös nyuszi című darabja Claudia Ardelean előadásában, jegyár: 30/15 lej ♦ 22 órától a Zamat Caféban a franciaországi Hugo Kant multiinstrumentalista, zeneszerző és producer szólóprojektje, jegyek: 25 lej earlybird, 35 lej daily pass.

Szombaton: 11 és 16 órától a Cimborák-bábstúdióban az ukrajnai Strangeface Theatre Company Spaced című bábelőadása, jegyár: 22/11 lej ♦ 16 órától a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben közönségtalálkozó és az Időjárőr projekt kötetbemutatója Sugár Jánossal ♦ a Művész moziban 16.30-tól filmvetítés: Giorgio Ferrero, Federico Biasin: Az építész-lét fontossága, dokumentumfilm, jegyár: 10 lej; 17.50-től filmvetítés: Vass Zsuzsanna: Noise, jegyár: 10 lej; 17.56-tól Építészet és művészet viszonya – beszélgetés Török Áron, Bordás Szabolcs László és Zsigmond Pál műépítészekkel, illetve a Noise rövidfilm alkotóival (Vass Zsuzsanna rendező-színész, Bezsán Noémi koreográfus- performer, Kónya-Ütő Bence színész-zenész), moderátor: Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező, ingyenes belépés ♦ 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtárban közönségtalálkozó Jászberényi Sándor magyarországi íróval, beszélgetőtárs: Miklóssi Szabó István író, a belépés ingyenes ♦ 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében színház – Miet Warlop (BE): After All Springville (ajánlott életkor: 14 év felett), jegyár: 40/20 lej ♦ 20.30-tól a Háromszék Táncstúdióban az iráni szerző, Nassim Soleimanpour Fehér nyuszi, vörös nyuszi című darabja Kónya-Ütő Bence előadásában, jegyár: 30/15 lej ♦ 22 órától a Zamat Caféban a horvátországi Egoless producer és live act művész zenél, jegyek: 25 lej earlybird, 35 lej daily pass.

VAsárnap: 17 órától a Cimborák-bábstúdióban a maszk­műhely bemutatója, a belépés ingyenes ♦ 18 órától a Háromszék Táncstúdióban az iráni szerző, Nassim Soleimanpour Fehér nyuszi, vörös nyuszi című darabja Pál Ferenczi Gyöngyi előadásában, jegyár: 30/15 lej ♦ 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében a zárókoncertet a Noya Rao nevű brit zenekar tartja, jegyárak: 40/20 lej ♦ 22 órától a Zamat Caféban pulzArt Afterparty with Tone Troopers & friends, a belépés ingyenes.

A előadásokra jegyeket a városi szervezőirodában és az eventim.ro oldalon lehet váltani. Honlap: pulzart.ro.

Székelyföldi Vadásznapok

Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében ma 10 órától kezdődik az egész napos rendezvény és szombaton 9 órától Oltszemen a Mikó-kastély udvarán folytatódik. Részletek a szekelyfoldnapok.ro honlapon.

Székelyföld Napok

Kovászna, Hargita és Maros megyékben október 7–16. között zajlanak a Székelyföld Napok. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében ma 13 és 19 órától Ki vagyok én? – verses produkció Némethy Zsuzsa és Bilibók Attila előadásában, melynek során egy eddig ismeretlen Petőfi-alak bontakozik ki. A belépés díjtalan. Felsőrákoson a kultúrotthonban ma 19 órától a kézdiszentkereszti Tisztás néptáncegyüttes, valamint Jánó Kinga és Préda Barna közös népi estje. III. Kaptár dokumentumfilm-szemle: Kálnokon az unitárius gyülekezeti teremben ma 19 órától Napló, Sepsikőröspatak – Egy lólopás története, 19.30-tól Menni? Maradni? – csíkszentsimoni portrék, 20.15-től Mesterségem címere; Olaszteleken ma 19 órától a református gyülekezeti teremben Sorsok könyve. Alsócsernátonban a református templomban vasárnap 11.30-tól Kájoni Consort régizene-együttes: Era di maggio – énekköltészet és világi zene a XVI–XVIII. századból. Zágonban vasárnap 12 órától a református templomban a Bujka énekegyüttes népdalcsokrot énekel. Gelencén a kultúrotthonban vasárnap 16 órától a gelencei Burustyán néptáncegyüttes megalakulásának tizedik évfordulóján közreműködik a kézdiszentkereszti Tisztás néptáncegyüttes, valamint Jánó Kinga és Préda Barna.

Díjátadó gála

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban szombaton 11 órától kerül megrendezésre a Kaptár dokumentumfilm-szemle harmadik kiadásának díjátadó gálája. A rendezvényen Bug­lya Sándor és Péterffy András Balázs Béla-díjas filmrendezők, zsűritagok kiértékelik a beküldött alkotásokat, ezt követi a nyertes alkotók díjazása, majd a díjnyertes alkotás levetítése. A belépés díjtalan.

Zene

LÁSZLÓ ATTILA EMLÉKÉRE. A Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda közös hangversennyel emlékezik az öt éve elhunyt László Attila Nagy István-díjas karnagyra és zenetanárra szombaton 17 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban.

SZIMPLA. Október 15-én 19 órától ad koncertet a 3AD együttes és A Csajod zenekar a sepsiszentgyörgyi Szimplában. Jegyeket a helyszínen lehet váltani diákoknak 15, felnőtteknek 20 lejért.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes Rézhúron című előadását a XIII. Székelyfödi Napok részeként ma 19 órától Köpecen a kultúrotthonban és szombaton 18 órától Kovásznán a Városi Művelődési Házban játssza.

Kiállítás

KOVÁSZNA. A Csernátoni V. Ika Alkotótábor tárlatának megnyitója ma 17 órától kezdődik a Kádár László Képtárban. Megnyitja: Lénárt Tamás művészettörténész, kurátor: Székely Géza művészeti vezető. Közreműködnek: Demeter Anasztázia és Demeter Miklós (udmurt népzene) és az ozsdolai gyermek-furulyacsoport.

Hitvilág

EGYMILLIÓ CSILLAG. Két év után újra köztereken szervezik meg az Egymillió csillag a nélkülözőkért elnevezésű szolidaritási akciót. Sepsiszentgyörgyön a főtéren ma 18 órától ismét felragyognak az együttérzés lángjai, mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret, ahol minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel.

CSALÁDOS TÚRA. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Egyházközség szombaton túrát szervez. 9.45-kor gyülekező a templom előtt, majd innen indulnak 10 órakor Vámoshídig. Az autókat elhagyva 2,5 km gyaloglás következik a Barabás-kilátóhoz. Kis pihenő után szentmisét ünnepelnek és szalonnát sütnek.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Bereckben, hétfőn Ojtozban és Kézdimartonoson gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

HIBAIGAZÍTÁS. Lapunk október 13-i számában megjelent Nem ellenzik, de kérdéseket vetnek fel a majdani parkolóházak című írásunkban egy sajnálatos hiba folytán helytelenül jelent meg Sepsiszentgyörgy főépítésze, Berszán Ruxandra-Carmen neve. A tévedésért az érintett elnézését kérjük.

MOZI. A sesiszentgyörgyi Művész mozi hétvégi programja az arta.cityplex.ro/hu honlapon található meg.

DOGTOBER A SZIMPLÁBAN. Vasárnap 12–16 óráig a kutyák és gazdáik kapják a főszerepet a sepsiszentgyörgyi Szimplában. Szó lesz a kulturált kutyatartásról, az örökbefogadásról, illetve arról, milyen szolgáltatást nyújt egy kutyahotel.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (telefon: 0367 409 392) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap napközben a Sepsi Value Centre-ben és a Kauflandban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok út 62/2. szám alatti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.