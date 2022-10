Ismét lüktet Sepsiszentgyörgy

Agyag, fantázia és egy különleges anyag, a worbla – ezekkel a hozzávalókkal láttak munkához tegnap délben az Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK) a pulzArt kortárs művészeti fesztivál maszkkészítő műhelyének résztvevői. Ez csak egyike a nyolcadik kiadásához érkezett pulzArt kortárs művészeti fesztivál rendezvényeinek, tegnap többek között Szvoren Edina íróval is találkozhattak az érdeklődők, a rendezvény nyitókoncertjén fellépett a Fazer dzsesszbanda, de volt műsoron színházi és bábelőadás is.

A maszk­készítő műhelyen a szakmai közeget, színészeket, bábszínészeket, pedagógusokat egyaránt megszólító foglalkozást a Strangeface Theatre Company művészeti igazgatója vezette: a nemzetközileg elismert angliai társulat két nonverbális bábjátékával vesz részt az idei pulzArton. Az EMŰK egyik kis termében kellemes háttérzene, illetve Russell Dean közvetlen stílusa, érthető, pontos útmutatásai adták a foglalkozás jó hangulatát, s közben a munkaasztalon különleges, finom arcrezdüléseket is élethűen megragadó agyagfigurák készültek. Ezekre került rá később a végleges maszkok alapját képező, természetes alapanyagokból készült worbla, mely hő hatására meglágyul, így válik formázhatóvá. A foglalkozás résztvevői tulajdonképpen azt sajátíthatták el, miként készíthetnek egy tartós maszkot speciális felszerelés nélkül, de arra is fény derült, mitől lesz jó egy maszk, hogyan dolgozzanak az agyaggal, illetve technikák, apró trükkök is szóba kerültek. Az elkészült maszkokat egyébként vasárnap meg is tekinthetik az érdeklődők egy, a Cimborák Bábszínházban tartott nyilvános bemutatón.

A tegnap kezdődött pulzArt kortárs művészeti fesztivál vasárnapig számos tartalmas programot kínál városszerte az irodalom, a zene, a színház és a film iránt érdeklődő közönségnek.

Mint korábban már beszámoltunk róla, a nyolcadik pulzArt kortárs művészeti fesztivál szervezői a rendezvény programjának összeállításakor arra törekedtek, hogy az legyen könnyen befogadható és pozitív kicsengésű. A mostani fesztivált ugyanakkor az újraértelmezés (reinvent) címszó köré szervezték.

Az irodalmi programok kapcsán Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója egyebek közt ismertette, meghívottaik olyan szerzők, akiknek műveiben hangsúlyosan megjelennek a történetek, s mindannyian erős szociális érzékenységgel rendelkeznek. Kifejtette, Szvoren Edina író – akivel tegnap délután találkozhattak az érdeklődők a Zamat kávézóban – az egyik legsajátosabb hangú novellistája most a magyar irodalomnak, a marginális társadalmi rétegek nagyon avatott megfigyelője. Ma délután ugyancsak a Zamat kávézóban lesz közönségtalálkozó az Odesszában született, majd a kilencvenes évek elején Romániába költözött Vasile Ernu íróval, az érdeklődők pedig nagyon élénk beszélgetésre számíthatnak, melyet Andrei Dósa moderál majd. Mint az igazgató magyarázta, Jászberényi Sándor Kairóban élő író, riporter, haditudósító „jelen van a világ súlyos, mérvadó történéseinél”, s ez a tapasztalata a szépirodalmi művei­ben is tetten érhető, beszélgetőtársa szombat délután a megyei könyvtárban Miklóssi Szabó István író lesz.

Inspirálóak, újítóak, a művészeti ágak határait feszegetik a rendezvénysorozat nemzetközi meghívottai. Páll-Gecse Ákos, a Cimborák Bábszínház munkatársa ismertetőjében elmondta, az angliai Strangeface Theatre Company két nonverbális bábjátékát hozza el Sepsiszentgyörgyre, ezeket fülhallgatóval nézheti meg a közönség (ajánlott életkor: 5, illetve 12 év felett). Nassim Soleimanpour iráni szerző minden tekintetben formabontó Fehér nyuszi, vörös nyuszi című drámája Pálffy Tibor, Claudia Ardelean, Kónya-Ütő Bence és Pál-Ferenczi Gyöngyi előadásában látható. A darab különlegessége, hogy nincsenek próbák, nincs dísz­let, nincs jelmez, szövegét a színpadon kapják kézhez a színészek. Miet Warlop alkotása, az After All Springville a színház, a bábszínház, a tárgyszínház elemeit ötvözi, a különleges előadásban a performance elemei is fellelhetőek.

A pulzArt a Művész moziban is jelen lesz, szombaton és vasárnap délután filmvetítésre, majd beszélgetésekre várják a közönséget. Az építész lét fontossága című dokumentumfilm a poszt-COVID világ valóságaira reflektál, míg a sepsiszentgyörgyi alkotók Noise című rövidfilmje a hang, terek, zene viszonyát taglalja.

Részletek a rendezvény ­honlapján (pulzart.ro), illetve Facebook-oldalán olvashatók, a rendezvény műsorát lapunk16. oldalán közöljük.