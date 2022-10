Múlt év júliusában tették le annak az óvodának az alapkövét, amelyet a Luther Márton utcában épít az evangélikus egyház. A terepszemlénk során kiderült, mostanra a tornaterem is elkészült.

A Luther Márton utca 10. szám alatt a magyar kormány, a püspöki hivatal és a kézdivásárhelyi egyházközség közös beruházásaként épülő óvoda épülete ugyan pirosban, de nagyjából kész van, a mellette található tornateremnél is nagy a haladás. Korábban Végh Nimród, a sepsiszentgyörgy-kézdivásárhelyi evangélikus-lutheránus egyházközségek szórványlelkésze érdeklődésünkre elmondta: vélhetően a 2023-as tan­évkezdésre készülhet el az új ingatlan, amelynek természetesen felekezetre való tekintet nélkül nyitva lesz az ajtaja.

Kézdivásárhelyen nem csak az evangélikus egyház épít óvodát, az önkormányzatnak is van egy hasonló beruházása a Bod Péter Tanítóképző udvarán, az az épület is szépen alakul. Ezenkívül kormánytámogatásból egy új bölcsőde is épül a céhes városban a Gábor Áron-líceum mellett.