Holttest a vasútállomáson

Amikor a NATO-tagság felé törtük magunkat, akkor is voltak Európában annak akadályozói, de már akkor látszott: némi kenéssel bármilyen csikorgó szerkezet gördülékennyé tehető. Annak idején, 2003-ban – állítólag azért, hogy elnyerjük az angolok jóindulatát és beleegyezését – két 1980-ban gyártott, Angliában már leírt fregattot vásároltunk 116 millió fontért. És mint utólag kiderült, még hétmillió font csúszópénzt is adtak (kézbe), hogy a megkötött üzlet jól álljon a nyélben. Ezek a hajók (ha nem is voltak jók) idehaza a Ferdinánd Király és Mária Királyné nevet kapták.