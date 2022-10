A nagyvázsonyi (magyarországi) Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásáért készült az emlékpark létrehozására – írja a bonyodalmakat ismertető tudósításában a Maszol hírportál, melynek beszámolója szerint az alapkövet tavaly októberben le is tették Bokajalfaluban, az egykori csatatér közvetlen közelében egy olyan telken, amelyen egy Árpád-kori templom romjai találhatók. A templom falai – melyek ma a református egyház tulajdonát képezik – már az 543 évvel ezelőtt vívott csata idején is álltak, de a 2600 négyzetméteres telket, amelyen az Árpád-kori rom és egy temető is található, a református egyház 2021 májusában – miután sem a helyi, sem a megyei önkormányzat nem élt a műemlékek eladása esetén előírt elővásárlási joggal – eladta a Pontes Alapítványnak. Az alapítvány vállalta az emlékpark kiépítését, turisztikai népszerűsítését és az összeomlás határán álló templomtorony restaurálását is.

Az adásvételi szerződést azonban megtámadta a bíróságon a köz­ségi tanács egyik képviselője, aki 2019-ben megvásárolta a telek egy részét egy helybélitől, és tulajdonjogát be is vezettette a telekkönyvbe. Ekkor derült ki, hogy a templomromot körülvevő telekre – mely az 1948-as kommunista államosításkor is az egyház tulajdonában maradt, bár az egyház hívek hiányában nem használta – a polgármesteri hivatal az 1990-es években birtokleveleket állított ki. Egy család a temető sírjai fölött alakította ki új birtokát.

„Az ilyen és ehhez hasonló esetekben szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy egy tipikus dél-erdélyi szórványtörténetről van szó, amikor kihúzzák a lábunk alól a földet” – nyilatkozta a Maszolnak Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese, aki szerint a bokajalfalui történet tipikus esete annak a korrupciós folyamatnak, amely a földterületek birtokleveleinek kiállítása körül zajlott az 1990-es években, sőt, 2000 után is. Ladányi Árpád Csaba ügyvéd, az RMDSZ Fehér megyei szervezetének elnöke elmondta: perelni fognak az egyház tulajdonjogának a visszaállításáért. Ő is és Gudor Kund Botond esperes is nyomatékosította: nem adják fel a küzdelmet.

A kenyérmezei csatában Mátyás király seregei Báthori István erdélyi vajda, Kinizsi Pál délvidéki kapitány és Vuk Brankovics szerb vajda vezetésével döntő vereséget mértek az Erdélyben portyázó török seregre. A magyar hadak győzelme hosszú időre eltántorította a terjeszkedő Oszmán Birodalmat a magyarországi betörésektől.