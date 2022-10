A legtöbb halálesetet a Bihar megyei Csegődön lévő gyermekkórházban jegyezték: 1987-es megalapításától 1990. április 30-áig a 183 beutalt gyerek közül 160 veszítette ott életét. Az IICCMER közleményének előzménye, hogy az Európai Parlament kedden felhívást intézett a gyermekbántalmazás megfékezésére Európában. Az IICCMER 2017-ben és 2018-ban feljelentéseket nyújtott be a legfőbb ügyészségre a pszichiátriai intézetek kiskorú ápoltjai ellen alkalmazott embertelen bánásmód miatt. A feljelentések szerint Csegődön 1987 és 1990, Păstrăveni-ben 1966 és 1990, Máramarosszigeten 1973 és 1992, Sireten pedig 1980 és 1989 között estek az embertelen bánásmód áldozatául a gyerekek. A kutatómunka az archívumok tanulmányozásával, tanúk, áldozatok és feltételezett vétkesek meghallgatásával zajlott. A gyermekotthonként működő kórházak a hivatalos változat szerint gyógyíthatatlan kiskorúakat fogadtak be, a valóságban azonban árva vagy rossz családi körülmények közé születő, de egyébként teljesen egészséges, esetleg enyhe testi hibával élő gyerekek is ide kerültek és itt lelték halálukat. A túlélők száma egyelőre ismeretlen, de az biztos, hogy súlyos testi és pszichikai traumákkal maradtak. Daniel Şandru, az IICCMER ügyvezető elnöke arra kérte az illetékes bűnüldöző szerveket, hogy haladéktalanul vizsgálják ki ezeket az eseteket. (Transtelex)

ÖSSZTŰZ ALATT A VÉDELMI MINISZTER. Bírálatok középpontjába került Vasile Dîncu védelmi miniszter a béketárgyalásokat sürgető múlt hétvégi nyilatkozata miatt. A szociáldemokrata politikus szerint az ukrajnai háborúnak csak a béketárgyalások vethetnek véget, amelyeket Ukrajna helyett a „világ országainak, az Egyesült Államoknak, a NATO-nak” kell lefolytatniuk Oroszországgal. Erre többen is reagáltak. Kedden Klaus Iohannis államfő ironikusan jegyezte meg: „egyes tisztségviselőinknek többet kell olvasniuk a lapszemléket”, hogy tisztában legyenek Románia és az EU hivatalos álláspontjával, amely szerint „Ukrajna dönti el, hogy mikor, hogyan és miről kezd tárgyalásokat”. Szerdán Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök révén a saját pártja is elhatárolódott a minisztertől: „amikor védelmi miniszter vagy, nincsenek hiedelmeid, hanem a román állam politikáját képviseled” – jelentette ki. Csütörtökön Nicolae Ciucă kormányfő szögezte le, hogy miniszterének véleménye „nem a kormány álláspontja”, és „tisztázni kell ezt a helyzetet”, ugyanazon a napon pedig a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Dîncu azonnali leváltását követelte, és bekérette a minisztert magyarázkodni a parlamentbe. (MTI)