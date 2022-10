Festmény 21 millió fontért

Becsült értékének csaknem háromszorosáért, 21 millió fontért cserélt gazdát David Hockney angol művész festménye, mely a francia partoknál a Földközi-tenger horizontja mögé lebukó napot ábrázolja – számolt be a londoni árverésről a The Guardian brit napilap hírportálja.

Az Early Morning, Sainte-Maxime (Kora reggel, Sainte-Maxime) című, 1969-ben készült műért a londoni Christie’s aukciósház szerint hat percen keresztül licitálták túl egymást a versenybe szállók. Az elmúlt három évtizedben magánkézben lévő festmény becsült értékét 7 és 10 millió font közé tették.

A 85 éves festőművész egy fénykép alapján alkotta festményét, melyet dél-franciaországi nyaralásán készített Tony Richardson brit filmrendező Saint-Tropez-i nyaralójának teraszáról. Hockney akkori párjával látogatott el a francia Riviérára, amely Katherine Arnold, a Christie’s aukciósház egyik vezetője szerint ekkor élte fénykorát.

„Hockney szerelmes volt, a képen látni lehet az elégedettséget és a boldogságot. Szinte érezni lehet azt az örömöt, amit ő érzett a kép megfestésekor” – nyilatkozta az aukciósház második világháború utáni és kortárs európai művekért felelős vezetője. Hozzátette: szintén a francia térség „varázslatos” fényjátékába szeretett bele Henri Matisse francia és Pablo Picasso spanyol festő is.

A több mint 50 éves festmény leütési ára ugyanakkor töredéke az 1972-es Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) című alkotás nyertes licitjének: Hockney híres medencés festményeinek egyike – amely a művész legelső munkái közé tartozik – négy évvel ezelőtt rekordáron, 90,3 millió dollárért kelt el.