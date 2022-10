Orbán: ütőképes, a békét garantálni tudó hadsereg kell

A kormányfő az önkéntes katonai szolgálatot vállalók eskütétele, valamint a Lynx harcjárművek átadása alkalmából tartott ünnepségen tartott beszédében kiemelte: ideje feléleszteni magunkban a katonaszellemet, mert az a nép, amely nem képes erre, „a jövőben bizonyosan elbukik majd”. Vannak olyan nemzetek, amelyek már megkezdték a felkészülést, és „mi sem maradhatunk le ebben” – jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta: „nem dughatjuk strucc módjára homokba a fejünket”, és ha így megy tovább, a szankciók megrendítik Európát, ráadásul úgy tűnik, elhúzódó háborúra kell berendezkedni.

A miniszterelnök kifejtette: most esküt tett közel 250 önkéntes katonai szolgálatot vállaló fiatal, ami önmagában elég ok az örömre, bár kellene még néhány ilyen zászlóalj. De emellett most lépnek szolgálatba a Lynx harcjárművek is, így a haderőfejlesztés egyik fontos mérföldkövét is megünnepelhetik – mutatott rá. Közölte: a magyar nemzet századokon át híres volt vitézségéről és hadi erényeiről, igazi katonanemzet, azonban a magyarokat olyan fából faragták, hogy ha nincs közvetlen fenyegetés, ügyes-bajos dolgaikban felaprózzák erejüket, tehát akkor tudnak igazán jól teljesíteni, ha van leküzdendő akadály. Úgy vélte, most olyan időket élünk, amikor jó okunk van komoly veszélyeket felfedezni az ország határainál, ilyen a háború, és az, hogy Nyugatról fegyverek áramlanak a frontra. Ráadásul Európát a határainknál délről illegális migránsok ostromolják felfegyverzett csoportjaikkal – hívta fel a figyelmet.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az eseményen hangsúlyozta: a haderőfejlesztés két legfontosabb pillére, ember és technika ma együtt van itt jelen. Az átadott harcjárművekkel az egyik legmodernebb eszközzel gazdagodik a honvédség – mondta. Armin Papperger, a harcjárműveket gyártó Rheinmetall AG vezérigazgatója arról beszélt, milyen előnyös, hogy egy olyan kormány van Magyarországon, amely gondoskodik a honvédségről. A katonákra nézve látja rajtuk az elkötelezettséget, az elhivatottságot és azt, hogy készek megvédeni országukat, Európát és a NATO-t – jelentette ki. Hozzátette: most a legjobb védelmet, igazi csúcstechnológiát kap a honvédség. Az eskütételen kiállították a LYNX harcjárművet, melyből a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint 2023-ig 46-ot szállít a cég, azután 2029-ig 172-t, amelyeket már Magyarországon gyártanak. A LYNX felszereléséhez tartozik többek között gépágyú és páncéltörő rakéta.

Tűzszünetet, béketárgyalásokat

Tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgetett az orosz és az ukrán fél között Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő azzal érvelt, hogy a tűzszünet és a béketárgyalás hozná el a gazdasági megkönnyebbülést, mert amíg a háború tart, és a Nyugat szankciókkal válaszol rá, sem az infláció, sem az energiaárak nem fognak csökkenni. Azt mondta, Brüsszelben a szankciókat „elszúrták”, azokhoz ráadásul nem társulnak árcsökkentési javaslatok, ezért most szankciós infláció van, és szankciós felárat fizet az ország az energiáért. A miniszterelnök azt mondta, az, hogy felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetékeket, súlyos dolog, a magyar jog szerint terrorcselekmény, „és ha ebben benne volt valamelyik államnak a keze, akkor az egy terrorista állam”. Az utolsó nagy kapacitású vezeték, amely orosz gázt hoz délről Európába, így Magyarországra, a török vezeték, ezen keresztül látják el Magyarországot, és ha valaki felrobbantja vagy működésképtelenné teszi, azt Magyarország terrorista támadásnak fogja tekinteni és úgy is lép fel – jelentette ki.