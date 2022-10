Távozik az Udvartér Teátrumtól Kolcsár József

Írásban nyújtotta be felmondási szándékát Kolcsár József színművész, a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum vezetője. A Vigadó Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint nincs szó teljes szakításról.

A Tamási Áron Színház művésze a Facebookon jelezte, hogy szakított az Udvartér Teátrummal. „Véget ért egy korszak az életemből. Nem akarok jósolni, de tudom, hogy sokszor fogom érezni a hatását! (…) Sokat tanultam és sokat hagyok most itt magamból ebben a történetben. Sok színházi pillanat, sok emberi kapcsolat lendített vagy fékezett, emelt vagy nyomott, de mindenképp nyomot hagyott bennem ebben a kalandban! Köszönöm nektek színészek, rendezők, díszlet- és jelmeztervezők, dramaturgok, koreográfusok, fény- és hangtechnikusok, zenészek, technikai munkatársak, irodai kollégák, könyvelők, műszaki személyzet, támogatók, önkéntesek, tanárok, diákok, nézők! Teremtettünk valamit, valami szépet, valami igazit. Színházat csináltunk! Most tovább megyek, de az ajtót nem zárom be, hisz a ház még mindig ugyanaz” – írta a közösségi oldalán a színművész.

Szőllősi Tamás, az Udvartér Teátrumot működtető Vigadó Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke érdeklődésünkre közölte: Kolcsár József objektív okokra hivatkozva mondott le a tisztségéről, utódjának kiválasztása a jövő kérdése. „Bízom benne, hogy a szakítás nem végleges, Kolcsár Józsefet mind bedolgozó színészként, mind rendezőként köszönthetjük még a teátrumnál. Köszönöm neki, amit tett, mert közreműködésével az elmúlt tizenkét esztendő alatt Kézdivásárhely is rákerült a helyi színjátszást felpártoló városok listájára” – mondotta Szőllősi.