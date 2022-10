A Mikó földszintjén, az egykori Korzó mentén több üzlethelyiség is található, ezeket az elmúlt évtizedekben különböző módon alakították át a bérlők, a jövőben azonban egy részük új rendeltetést kap – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. A sarkon levő irodákat – ahol legutóbb a LAM alapítvány működött – a felújítás alatt levő és emiatt helyhiánnyal küzdő iskolának adták át, más boltok már elköltöztek, két vendéglátó egység még működik, de nekik is menniük kell, amikor a munkálatok elkezdődnek. A városvezetés az épület eredeti állapotának visszaállítását tervezi, az utólag épült válaszfalak lebontásával a parkkal szemben alakítaná ki az új házasságkötési és rendezvénytermet, valamint egy várostörténeti múzeumot. Amikor a felújítás befejeződik, a megmaradó termeket ismét bérbe adják majd, versenytárgyalással, amelyen minden érdekelt cég részt vehet – mondta még az elöljáró.

A jelenlegi házasságkötő termet (mely kiszolgáló helyiségeivel együtt más ünnepélyes események megtartására is alkalmas), még a nyolcvanas évek közepén rendezték be a városháza egyik, külön bejáratú szárnyának emeletén, Orbán Árpád akkori elöljáró (későbbi megyei tanácselnök) kezdeményezésére, azelőtt ugyanis csak egy irodában adták össze a párokat. Az utóbbi időben azonban már a házasságkötő terem sem működött rendeltetésszerűen, helyszűke miatt a hajdan ide tartozó részeken a pályázatíró csapat rendezkedett be, mert a polgármesteri hivatal is helyszűkében van.