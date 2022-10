A Gólya utcai új végállomás megépítéséről és több buszmegálló felújításáról van szó, amelyek az új számítások szerint közel 11,74 millió lejbe kerülnek majd. A beruházás a városi mobilitási terv része, és műszakilag össze lesz hangolva azokkal az elektromos buszokkal, amelyeket a helyi szállítási vállalat elavult járművei helyett vásárolnak meg: a megállókban elektronikus kijelzők mutatják majd, hogy melyik busz mikor érkezik, és ahol a járda elég széles hozzá, ott tetővel is lefedik a várakozóhelyeket – tudtuk meg Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől, aki szerint nagyjából fele-fele arányban lesznek nyílt és védett buszmegállók Sepsiszentgyörgyön. – Ha lesz, aki megépítse ezeket.

Érdeklődők egyébként voltak, ezért remélik, hogy az aktualizált költségvetés hatására jelentkező is kerül a munkálatok elvégzésre. Az elöljáró azt is elmondta, hogy az új buszokat majdan befogadó szépmezői depó megépítésére sem akadt jelentkező, ezért ezt is újra meg kell majd hirdetniük; addig ideiglenes jellegű telephelyet alakítottak ki az ipari parkban. (demeter)