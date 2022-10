Csalók paradicsoma

Tulajdonképpen elkeserítő, mégis be kell látnunk, külön elismerést érdemel Romániában az a politikus, magas rangú vezető, közszereplő, aki tiszta lelkiismerettel kijelentheti, hogy tudományos fokozatát minden kétséget kizáróan becsületesen szerezte meg, és valóban kiérdemelte a neve elé biggyesztett két betűt (no meg persze az ezzel járó szakmai tekintélyt, álláslehetőséget és a megemelt közhivatalnoki bért). Hogy miért lenne szükség egy ilyen kitüntetésre? Nos, a válaszért elég az elmúlt egy évre visszatekinteni és máris elborzadhatunk: egymást érték a plágiumbotrányok, számos kormánytagról derült ki gyors egymásutánban, hogy bizony alaposan elmélyült mások munkásságában, s az ott olvasottakat forrásmegjelölés nélkül állította be saját gondolataként.