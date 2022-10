Egy közkedvelt ruhadarab, a pulóver kalandos története /X/

Mi is a pulóver és mi nem?

A pulóver egy olyan felsőruházat, amelyet a fejünkön áthúzva kell felvenni. A törzs és a karok melegítésére szolgál, ezért főleg télen használjuk, de tavasszal és ősszel is nagy szerepet kap az öltözködésben. Valójában nyáron is vehetünk fel vékonyabb pulóvert a hűvösebb estéken, ilyen könnyedebb változatok is beszerezhetők.

Egyedivé is tehetők az innen vásárolt ruhák: logózással, emblémázással is rendelhetők pólók, ingek, pulóverek, hétköznapi viseletek, munkaruhák és sportruházat is. Férfiakra, nőkre és gyerekekre való darabokat is találunk itt sokféle színben és méretben.

A pulóverek között láthatunk kardigánokat is, bár az elöl nyitott, gombos vagy cipzáros kardigán szigorúan véve nem tartozik e ruhadarabok közé. A pulóver neve az angol pull over - azaz áthúzni - szóból ered, tehát a fejünkön áthúzható öltözetről van szó. Általában más ruhák fölé vesszük fel: alatta mindig van póló, ing, de legalábbis trikó.

A pulóver története

Bár nagyon népszerű ruhadarabról van szó, nem is hinnénk, hogy a pulóver csak a 20. század 20-as éveiben lett divat. Greta Garbo színésznő magas nyakú pulcsikat hordott a filmvásznon, azóta is az ő nevét viselik a garbók.

A második világháborút követően pedig Katherine Hepburn filmcsillag hatására lett újra divatja a pulóvereknek. A színésznő a sportos, de elegáns, emancipált nőket képviselte, nők ezrei kezdtek el úgy öltözködni, mint ő. Ebben az időben tehát a pulóvergyártás fellendült, és a mai napig is sokféle típusú, összetételű, színű, formájú pulcsi kapható.

A pulóverfazonok

Ha pulóverről van szó, először mindenkinek a vastagabb, kötött pulcsik jutnak az eszébe, pedig ma már nem csak ilyen kapható. Ujjatlan változatait mellényeknek hívjuk, és már volt róla szó, hogy az elöl nyitott pulóverek a kardigánok.

A nyakkivágás lehet kerek vagy V-alakú. Az utóbbi típust azoknak érdemes választani, akik gyakran hordanak inget. A magas nyakú pulóverek, a garbók a fázósabb embereknek valók, időről időre felkapottak ezek a darabok is.

Nagyon közkedvelt még a kapucnis pulóver, főleg a fiatalok körében. Nyáron is sokan viselnek ilyet hűvösebb időben, amivel még egy kisebb záport is át lehet vészelni.

A pulcsik anyaga

A legtöbb pulóver pamutból készül, hiszen ennek az alapanyagnak jó a nedvszívó képessége, így nehezen izzadunk bele. Ezek nem annyira vastagok, így alájuk öltözni feltétlenül szükséges télen.

A gyapjúpulóverek viszont nagyon jól melegítenek, ezenkívül puhák is, így a kisgyermekek számára érdemes ilyet választani.

A legelegánsabb pulóverek kasmírból készülnek: a nők nagyon kedvelik ezt a fajtát.

Vásárlás előtt tájékozódjunk a terméklapokon, miből is készült az adott darab, valamint hogyan kell mosni és szárítani őket!