Ezt használd, ha zavarnak a cipődön a ráncok! /X/

Kész kínszenvedésnek tartod a ráncokat eltüntetni a cipődről? Utálod, hogy már alig egy-két használatot követően megjelennek az első jelek, és nem tudsz ellene mit tenni? Sajnos a bőr felsőrésszel gyártott darabok esetében természetes, hogy egy idő után ráncosodnak, hiszen minden lépésnél meghajlik a lábfej, ezáltal a cipő orra is. Éppen ezért a viselésük során a gyűrődések mindenképpen megjelennek.

Van azonban egy megoldás, amivel javíthatsz a helyzeten. Eláruljuk, hogy mit használj, ha zavarnak a ráncok a sneakereden!

Mit tegyél a gyűrődések ellen?

Bár azt hihetnéd, hogy nincs megoldás arra, hogy a ráncokat eltüntesd a cipődről, szerencsére a gyártók ügyeltek arra, hogy ne utáld felvenni a kedvenc sneakeredet. A True to Sole üzletben és webshopban is kapható Crep Protect Sneaker Shield egy tökéletes eszköz, amely nem látszik, mégis megóvja a lábbelidet. Az orr részbe helyezhető és csökkenti a hajlást, ezáltal lassítja a repedést és a gyűrődést.

Nem kell tartanod attól, hogy kényelmetlen lenne, ugyanis a tervezők úgy alkották meg, hogy puha és komfortos legyen mindenki számára. A Crep Protect tehát garantáltan alkalmas egész napos viseletre, akár egy sétáról, akár reggeltől estieg tartó munkáról van szó.

Mire képes a Crep Protect Sneaker Guards?

A márkát minden sneakerhead ismeri, így talán nem szükséges bemutatni a többféle tiszító- és ápolószert kínáló céget. A ráncosodás elleni betét nemcsak a gyűrődéseket, de a deformációkat is képes megelőzni, így segít abban, hogy a kedvenc lábbelid megőrizze az eredeti alakját. Ezáltal jóval később jelennek majd meg azok az utálatos repedések. Ne aggódj, a betét nem fog kilátszódni, mégis megóvja a cipődet a gyors elhasználódástól.

Végre lesz egy olyan sneakered, ami minden terepen jól mutat, és bármilyen szetthez viselheted, hiszen mindig tiszta és ráncmentes marad.

Válaszd az eredeti megoldást!

Válaszd az eredetiséget, válaszd a True to Sole webáruházatat, hol kizárólag megbízható és új termékeket találhatsz. Az eredeti lábbeliket a szakértő csapat minden alkalommal bevizsgálja, így biztos lehetsz benne, hogy nem hamisítványra teszel szert. Ha szeretnéd őket megnézni, esetleg a további termékek közül válogatnál, akkor nézz be a budapesti üzletbe, ahol akár ki is próbálhatod az adott darabot.

