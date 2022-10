Tamás Sándor felidézte, hogy a 2019-ben szervezett székelyföldi pálinkamustra igen sikeresnek bizonyult, ezért döntöttek úgy, hogy egész Erdélyre kiterjedő pálinka és párlatversennyé emelik a megmérettetéssel összekötött seregszemlét, melyre Erdély 16 vármegyéjéből lehet benevezni. A cél a minőségi pálinkafőzés, készítés ösztönzése. Ennek érdekében olyan szakembereket szólítottak meg, akik a minőség biztosításában élen járnak. A verseny igazgatója mellett a magyarországi Pálinka Quintessence mozgalom támogatását is elnyerték, Takács László pálinkafőző, pálinkakóstoló, aki a zsűri elnöke, szakértője ennek a mozgalomnak. A verseny védnöke a sepsiszentgyörgyi Dezső Tibor nemzetközi pálinkabíró, a sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis pálinkafőzde tulajdonosa, a verseny partnere az Erdélyi Pálinka Lovagrend, melynek vezetője a Maros megyei Antalfi Zoltán, aki szintén jelen lesz.

Tamás Sándor szerint fontosnak tartják, hogy a székelység körében évszázados múltra visszatekintő pálinkafőzés minőségét, hagyományát folyamatosan kissé csiszolják, és arra ösztönözzék az ezzel foglalkozókat, hogy figyeljenek a minőségre. Korábban már megfogalmazott cél, hogy Háromszéket ne csak minél erőteljesebben felhelyezzék az erdélyi, kárpát-medencei gasztro-kultúra térképre, de azt a véleményt is kialakítsák, hogy a térségben minőségi termékeket állítanak elő. Az elnök rövid történelmi visszatekintővel is szolgált a pálinka erdélyi első említésétől, a 14-ik században, Károly Róbert király uralkodása idejéből, a 17-18-ik századból származó székelyföldi történeti emlékeken keresztül egészen a 19, illetve a 20 századig.

János András Előd rámutatott, hogy a minőségi pálinkakészítésnek és kulturált fogyasztásnak a híve, és mivel a verseny a szakszerűséget és a minőséget helyezi előtérbe, így szívesen tett eleget a felkérésnek. Meglátása szerint Erdély a pálinkafőzés terén akkora potenciált képvisel, hogy akár két versenyt is lehetne szervezni, ahol mindenki helyet kaphat. Újdonság lesz a versenyen Magyarországon már egyre szélesebb körben elterjedt százpontos értékelési rendszer, mely az egyszerűbb húsz pontos skálát váltja, és a borászoknál bevált módszer szerint került bevezetésre. Az új rendszerrel egy sokkal átfogóbb képet lehet nyújtani a pálinkakészítő munkájáról. Örömét fejezte ki, hogy Erdélyben egyre nagyobb azok száma, akik a nemzetközi porondon is helyt álló, minőségi párlatokat készítenek, illetve növekszik azok tábora is, akik elbírálói szerepre vállalkoznak, és Magyarországon is részt vesznek a versenyeken a zsűrik tagjaiként. A háromszéki mustrán a legjobb anyaországi és erdélyi ítészek lesznek jelen, és az itt elért eredmények mindenképp figyelemre méltóak lesznek, az elbírálás kizárólag szakmai alapon történik, a párlatok minősége, és nem annak készítője lesz a középpontban.

A megmérettetés tíz kategóriában történik, részben aszerint, hogy milyen alapanyagból készül: alma, csonthéjasok (szilva, barack, kajszi), bogyós gyümölcsök, körte, vilmoskörte, szőlő. Emellett vegyes kategória is lesz, sokan készítenek Erdélyben a gyümölcsök házasításával pálinkákat. Egy másik kategória a hordóban érlelt, ami viszonylag új módszer a pálinkafőzök között. Az egzotikus alapanyagok felhasználásával készült pálinkákat két külön csoportban értékelik – déli gyümölcsök, zöldségekből (zeller, murok, cékla) készültek. Hagyománya van még Erdélyben a különböző likőrfajták előállításának, ezek is külön csoportba kerülnek a versenyben, akárcsak az ágyas pálinkák.

A verseny igazgatója továbbá jelezte, hogy a száz pontos rendszer szerint elért bronz kitüntetés is már komoly elismerésnek számít, fogyasztóbarát, kellemes pálinkát jelöl, amellyel kapcsolatban semmilyen előállítási aggály nem merül fel. A négy szakmai elismerés – bronz-, ezüst-, aranyérem, illetve bajnok – mellett különdíjakat is kiosztanak majd.

A versenyről további részletetek a transylvanianspirit.ro weboldalon olvashatók, egyebek mellett a megmérettetésre jelentkezők itt találják meg az online nevezési felületet is. A versenyre pálinkamintákat a benevezést követően lehet leadni, október 31-ig a sepsiszentgyörgyi turisztikai információs irodában, vagy a gyűjtőpontokon (Sepsiszentgyörgyön kívül Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Székelyhídon működnek ilyenek). A zsűrizés november 5-6 között zajlik a sepsiszentgyörgyi B-The Hotel szállodában, az eredményhirdetés és díjkiosztó gála időpontja november 25.