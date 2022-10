Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZIGETI ÁRPÁD temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet az egészségügyi dolgozóknak, akik hosszú évek során szerettünk fájdalmát enyhítették.

A gyászoló hozzátatozók

Megemlékezés

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a szíved örökké itt marad közöttünk. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. MAJOS JÁNOSRA halálának első évfordulóján.

Csak az tudja, mi az igazi

fájdalom, kinek drága

gyermekét fedi a sírhalom.

Bánatos édesanyja

és édesapja

Nyúlok a telefon után, de ez a szám nem felel már. Egy angyal száll mosolyogva – ne aggódj, kedves, a te testvéred nem tér vissza, elindult egy hosszú útra. Ha a te időd is egyszer lejár, fog várni a bejáratnál. Fájó szívvel emlékezünk ifj. MAJOS JÁNOSRA halálának első évfordulóján.

Bánatos testvére és sógora

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, és akit szeretünk, azt nem feledjük el. Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a szemerjai NAGY JÓZSEFRE, aki hat hete távozott el közülünk. Szívünkben örökké élni fog. Nyugodalma legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, lányai

és azok családtagjai

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. / Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. MAJOS JÁNOSRA

halálának első évfordulóján.

Bánatos özvegye, fia, leánya

Temetőnek mély csendjében pihen egy szív csendesen, már nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. Megállt egy apai szív, mely értünk dobogott, pihen két kéz, mely értünk dolgozott. Millió gyertya éghet érted, szívünk nem felejt téged. Lehet az idő végtelen, de nélküled üres és értéktelen. Szomorúan és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a fotosmartonosi születésű sepsiszentgyörgyi id. VITÁLYOS GÉZÁRA halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

„Amíg él a szeretet és az

emlék, addig igazából nincs halál.” Emlékezünk szüleinkre, a szárazajtai

GECSE BERTALANRA halálának 17. és GECSE LUJZÁRA halálának 12. évfordulóján. Felejthetetlen emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik

Az idő elszáll, elmúlnak az évek, de a szívünkben örökre megmarad fájó szép emléked. Fájó szívvel emlékezünk a rétyi születésű id. FEJES ÁRPÁDRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Egy pillanat volt, és megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. A búcsúszó, amit már nem tudtál kimondani, elmaradt, de fájó emléked örökre megmarad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KANYÓ JUDITRA (szül. BARABÁS), akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

„Valaki végleg elmehet, / őrizd meg emlékét, és el ne feledd, / így majd veled lesz mindig, lelke szabadon száll, / vár a túlsó parton, hol nincsen határ.” Kegyelettel és megrendült szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BABOS BÉLÁRA, akit hat hete kísértünk utolsó földi útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Nyugodjon békében.

Gyászoló családja

