A várakozásoknak megfelelően 2022-ben Karim Benzema, a Real Madrid csatára kapta meg az Aranylabdát. A francia labdarúgó pályafutása során először zsebelte be a France Football elismerését. A nőknél címvédés történt, 2021 után idén is Alexia Putellas, a Barcelona játékosa diadalmaskodott.

Karim Benzema jogosan érdemelte ki az elismerést, hiszen az előző szezonban 46 tétmérkőzésen 44 gólt szerzett, ezek mellett kiosztott 15 gólpasszt is. Megnyerte a madridi csapattal a spanyol bajnokságot, a koronát viszont a Bajnokok Ligája-diadallal rakta fel a teljesítményére. Nem meglepő módon a BL-ben és a bajnokságban is beválasztották a szezon álomcsapatába, ráadásul a Bajnokok Ligája előző kiírásának legjobb játékosa lett, az európai szövetségnél pedig az élen zárt a legjobb férfi futballista kategóriában. A 34 éves csatár a Nemzetek Ligájában is letette névjegyét, Franciaország megnyerte az UEFA sorozatát, Benzema a négyes döntőben a belgák elleni elődöntőben, majd a spanyolok elleni fináléban is eredményes volt.

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City) a 10., míg a 37 éves Luka Modrić (Real Madrid) a 9. helyen zárt. A 8. és 7. pozícióba csapattársa, Vinícius Jr. és Thibaut Courtois ért oda. A hatodik legtöbb szavazatot Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) kapta, ötödikként Mohamed Szalah (Liverpool), a negyedik helyen Robert Lewandowski (Bayern München/Barcelona) végzett. A képzeletbeli dobogó alsó fokára Kevin De Bruyne (Manchester City) állhatott fel, míg a második Sadio Mané (Liverpool) lett.

A Sócrates-díjat, amelyet a társadalmi szerepvállalásait tekintve kiemelkedő játékosnak ítélnek oda, ebben az évben Sadio Mané kapta meg, aki rengeteget jótékonykodik hazájában, többek között számos iskolát, kórházat építtetett fel Szenegálban. Mané 2022-ben a szenegáli válogatottal megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, majd kiharcolta az idei vb-részvételt is, nyáron az év legjobb afrikai játékosának választották.

A Lev Jasin-díjat a Bajnokok Ligája-döntő hőse, a belga Thibaut Courtois kapta meg. A 30 éves kapus kulcsszereplőként vette ki a részét a Real Madrid La Liga- és BL-sikeréből, Benzemához hasonlóan beválasztották a BL legjobb tizenegyébe, a kieséses szakaszban szinte mindegyik párharcban volt továbbjutást befolyásoló megmozdulása, végül a Liverpool ellen megnyert finálé legjobb játékosa lett. A döntőben kilenc védéssel és a BL történetének egyik legemlékezetesebb kapusteljesítményével segítette végső sikerhez a spanyol együttest.

A Raymond Kopa-díjat, vagyis a legjobb fiatal labdarúgónak járó elismerést az FC Barcelona 18 éves középpályása, Gavi érdemelte ki. A Gerd Müller nevét viselő kitüntetés nem meglepő módon az idényt 50 góllal záró Robert Lewandowski gyűjteményébe került. Az Év klubja a Premier League-győztes és BL-elődöntős Manchester City lett.