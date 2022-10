Elfogadták a Románia schengeni csatlakozását támogató határozatot

Előző írásunk

Katolna község katolikus templomának Alexandriai Szent Katalin vértanú a védőszentje. A legenda szerint keresztény hívőként Szent Katalin nem vett részt a bálványimádók szertartásain, s ezzel nyíltan szembeszegült a császár parancsával. Börtönbe vetették, tanult férfiúkat küldtek hozzá, hogy megnyerjék a pogányság számára. Katalin olyan bölcsességgel védelmezte hitét, hogy szavai nyomán még a meggyőzésére küldött „okosak” is keresztényekké lettek. Először kerékbe akarták törni, a kerék azonban a legenda szerint „darabokra tört”, végül is lefejezték. Alexandriában született és ott is halt meg. Naptári ünnepe – így a nevét viselő templomok búcsúnapja is – november 25-én van. A hagyományos vallásos irodalom úgy tartja, hogy Szent Katalin a tudós emberek, filozófusok, nyomdászok, könyvtárosok, a tanuló diákság, a dajkák védelmezője, ám ugyanakkor a kerékgyártók védőszentje is. Milliónyi keresztény könyörög ma is segítségért hozzá.