Cipruson gyakorlatozó kézdivásárhelyi diákok

Madarász Éva, az oktatási intézmény aligazgatója elmondta: a cég Veszprémben található, a SÉF Vendéglátás, Turizmus Technikum működteti gyakorlati képzésbővítés céljából. A séfiskola felvette a kézdivásárhelyi líceummal a kapcsolatot, így tudták Ciprusba elküldeni négy diákjukat, abba a Sungarden Hotelbe, amellyel a veszprémi iskolának szerződése van. Az Agia Napa településen lévő szállodában 2022. április elsejétől 2022. október 31-éig volt lehetőségük a diákoknak tartózkodni, a gyakorlat azonban valamivel korábban, október első hetében befejeződött, s később is kezdődött.

„A gyakorlat típusa a pincér, szakács, recepciós, szobalány, londiner és gondnok tevékenységi területeket ölelte fel, két lány pincérként és szakácssegédként, egy másik lány és egy fiú pedig szállodai alkalmazottként dolgozott. Amellett, hogy a kiutaztatást, szállást és étkeztetést biztosították számukra, minden hónapban nettó 350 eurós ösztöndíjat is kaptak” – tájékoztatott az aligazgató, aki szerint, ha a tanulóik nem lettek volna alkalmasak, akkor nem jelezték volna számukra, hogy továbbra is szívesen fogadnak ott gyakornokokat hasonló feltételekkel. „Tapasztalataikat megosztották az iskola vezetőségével, és örvendenek, hogy rájuk esett a választás; akár jövőben is elutaznak gyakorlatozni” – mondotta Madarász Éva, aki szerint az angolnyelv-tudás nélkül nem lett volna lehetséges a kiutazásuk.

Finna István igazgató kiegészítette az elhangzottakat: nem elhanyagolható, hogy kilencedikes gyerekekről van szó, köztük van, aki szociális nevelőotthonban nőtt fel, de mindegyikük egyformán helytállt. „Óriási dolognak tartom, hogy kilencedikesen több hónapot kibírtak külföldön” – nyomatékosított, elmondva azt is: nagy büszkeséget jelent számukra, hogy a megyéből hat diák vett részt a programban, abból négy a Gábor Áron-iskolából.

Csáki Ernő, a négy diák – Tamás Roland, Lukács Erzsébet Tünde, Pakucs Csilla és Gavriloiu Kincső – osztályfőnöke kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a Séfiskolával a Kovászna megyei népiskolán keresztül van kapcsolatuk. „Feltétel volt, hogy legalább 16 évesek kell legyenek a diákok. Május 19-én indultak és október 3-án jöttek haza. Gyakorlatilag négy és fél hónapot voltak távol, részt vettek egy kéthetes felkészítőn, utána mindennap követték a négycsillagos szálloda vezetőségének utasításait. A szállodában 600–800 vendég tartózkodik csúcsszezonban” – magyarázta a tanulással együtt járó kihívás mögötti részleteket az osztályfőnök.