Orbán-Barra Gábor nem szorul különösebb bemutatásra, neve egyet jelent a háromszéki trialkerékpársporttal. A megyeszékhelyi bringás az évek alatt hatszor nyerte meg a szakág országos bajnokságát, tíz alkalommal került ezüstérem a nyakába, többször is dobogósként zárta a Román Kupát, és mostanáig három Guinness Világrekordot állított fel. Legutóbb 2016-ban került be a rekordok könyvébe, miután a 25. Szent György Napok nagyszínpadán a tervezett 555 helyett 561-et ugrált biciklije hátsó kerekén.

Elmondása szerint az utolsó években sokat csalódott a különböző hazai trialkerékpáros viadalokon, így azzal az ötlettel állt elő, hogy jó lenne megméretkezni a november 9. és 13. között Abu-Dzabiban sorra kerülő világbajnokságon. Ehhez legalább kétezer euróra lenne szüksége, másodmagával utazna ki az Egyesült Arab Emírségekbe, emellett a felszerelés kijutattása is igen drágának bizonyul. A szükséges anyagiak előteremtéséhez Orbán-Barra egy közösségi adománygyűjtő oldalon, a Go Get Fundingon indított kampányt, és nagyon reménykedik abban, hogy október 30-ra meglesz a szükséges pénzkeret. Elmondása szerint radóci riválisának ilyen formában már összeállt a vb-induláshoz nélkülözhetetlen anyagi fedezet.

„A Go Get Fundingon október 4-én beizzított kampányt a facebookos oldalamról lehet elérni, s nagyon reménykedem, hogy a következő napokban, hetekben összegyűl a vb-részvételhez szükséges pénz. Köszönöm azoknak, akik már támogattak, és köszönöm azoknak, akik a következőkben adományoznak nekem, cserébe pedig megígérhetem, hogy Abu-Dzabiban a képességem legjavát fogom nyújtani a pályán. Elsősorban azért akarok részt venni a világbajnokságon, hogy lássam, megtapasztaljam, milyen egy olyan versenyen indulni, amelyet az UCI (Nemzetközi Kerékpáros Szövetség) szabályai szerint bonyolítanak le. Emellett a tisztes helytállást tűztem ki magamnak, és azt, hogy ebben az erős nemzetközi mezőnyben felmérjem a mostani szintemet, felkészülésemet” – nyilatkozta érdeklődésünkre Orbán-Barra Gábor, aki két ezüstéremmel fejezte be a július végén lebonyolított 2022-es román országos bajnokságot, amelyet idén is a Suceava megyei Radócon rendeztek meg.

A szentgyörgyi sportoló adománygyűjtő kampányát a facebook.com/orbangabi közösségi oldalon találják meg. (tibodi)