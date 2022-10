Közlekedést tanultak

Egy több országra kiterjedő, VIA nevű projektről van szó, amelyet idén szeptemberben indítottak el, Romániában egyelőre harminc iskolában. Háromszékről az uzoni az egyetlen, azért esett rá a választás, mert a cégnek ebben a községben is van egy olajtöltő egysége (a 2014-ben megvásárolt aszfaltállomás helyén). Az október 18–19-re időzített felkészítő első napján szakemberek tartottak előadásokat a gyermekeknek arról, hogy mire kell figyelniük, mikor kimennek az utcára – a román szöveget a bukaresti Ady Endre Líceum egyik nagydiákja fordította magyarra –, a második napon pedig rajzot kellett készíteni a hallottakból; ezek közül a legjobbakat díjazni fogják, és az utak mentén is kifüggesztik majd. (demeter)