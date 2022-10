Megújul az egyik rétyi tó

Eltűnt egy víztükör az út mellől – ez az első, ami feltűnik a Kovászna felé autózóknak. Az országút jobb oldalán, ahol a három rétyi tó közül a legkisebb csillogott a nyáron, most csak egy óriási gödör látható, fenekén tengernyi sár. Mint megtudtuk, kitakarítják a medret, jövőtől pedig újra lehet majd horgászni itt.

170 centiméter iszap és 20 centiméter víz volt már csak abban a mélyedésben, amelyet a kis tóként emlegetnek a környékbeliek és oda járók – közölte Tinesz Arthúr halőr, aki a másik, középső tónál ügyelt fel a hétvégén. Azt is elmondta: az iszap nagy részét már kikotorták, a két tó közötti vízcsöveket is kicserélték (az egy vízrendszert alkotó rétyi tavak vize nagyrészt a Szacsva patakából jön, maguk a tómedrek a Feketeügy gátjának építéséhez kitermelt föld helyén maradt gödrök), de még sok munka van hátra, mert nemcsak a tavat kívánják rendbe tenni, hanem körben a partot is, hogy jó körülményeket teremtsenek a horgászoknak.

Amit 40 év alatt nem végeztek el, annak fogtunk neki – erősíti meg Sebestyén Endre, a Fischenda Kft. ügyvezetője. Cége idén januártól vette bérbe a két rétyi horgásztavat – a tulajdonos a vadászok és sporthorgászok megyei egyesülete (AJVPS) –, de a felső tó már inkább pocsolyaszámba ment, csak a felszínén volt egy kevés víz. Eddig 14 ezer köbméter iszapot termeltek ki a tómederből, és még van valamennyi, de jövő évben már egy megújult tó fogja várni a vendégeket – ígérte, hangsúlyozva, hogy szép munkát akarnak végezni.

Horgászni azért most is tud, aki akar, a középső tóba sokféle halat telepítettek be. Jelenleg 50 lejt fizetnek azok, akik nem visznek el halat, 80 lejért 3 kilogrammot lehet hazavinni, a 24 órás jegy pedig 120 lejbe kerül még az idén. Jövőtől új rend lesz, csak a napidíjat kell befizetni, a kifogott halat pedig külön meg kell vásárolni.