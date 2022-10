A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén is díjazza a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulókat, valamint az oktató-nevelő munka mellett tudományos kutatást is végző pedagógusokat. A Mákvirág-, Bolyai Farkas- és Kós Károly-díjjal azokat a tehetséges diákokat jutalmazza, akik hazai és nemzetközi tantárgyversenyek, kulturális és sportrendezvények díjazottjai, valamint példás magatartású tanulók. Az Apáczai-díjat azok a pedagógusok pályázhatták meg, akik a közoktatásban dolgoznak (vagy onnan mentek nyugdíjba), és önálló kötetben vagy elismert tudományos szaklapban közzétett munkák szerzői. Háromszékről az Apáczai-díj ezüst fokozatát érdemelte ki Antalka Ágota Párkapcsolati konfliktuskezelés című munkájáért. Az Apáczai-, Mákvirág-, Bolyai Farkas- és Kós Károly-díj ünnepélyes átadására holnap délelőtt kerül sor Szovátán a Teleki Oktatási és Módszertani Központ Bíró István Termében.

A díjazottak között háromszéki diákok is vannak. Bolyai Farkas-díjat kap Orbán Pál, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum tizenegyedikes tanulója (felkészítő tanára Dáni Zsuzsanna), Kós Károly-díjat ítéltek oda Nánia Hanna kolozsvári elsőéves filológia szakos egyetemi hallgatónak, a kantai Nagy Mózes Elméleti Líceum volt diákjának (felkészítő tanára Nagy-Babos Tamás), a Mákvirág-díj ezüst fokozatát kapja Nánia Hanna, bronzfokozatát pedig Ambrus Édua, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanulója, Dezső Szilárd és Ana Moroianu, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanulói vehetik át.

Nagy-Babos Tamás magyartanár érdeklődésünkre elmondta: pár napja tudta meg, hogy egykori diákját, Nánia Hannát is díjazzák, sajnos, objektív okok miatt egyikük sem lesz holnap jelen a díjátadáson. A megérdemelt díjat azért a rengeteg kimagasló eredményért kapja, amit a középiskolai évek alatt elért. Nánia Hanna egykori osztálya nagyszerű közösség volt, osztálytársai is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Hanna ilyen sikeres legyen – fejtette ki felkészítő tanára. Dáni Zsuzsanna matematika szakos tanár arról beszélt, hogy a Bolyai Farkas-díj egy megérdemelt elismerés tanítványa, Orbán Pál részére, akit tizedik osztályban elért kimagasló eredményeiért díjaznak. Ő a kantai középiskola legsikeresebb matematikus diákja, aki az országos magyar matematikaolimpián első helyezett volt, a román matematikaolimpián pedig az erdélyi középiskolások közül tavaly bronz-, idén pedig ezüstérmes lett, és ő volt a legsikeresebb magyar versenyző. Ötödik osztályos kora óta rendszeresen részt vesz különféle matematikaversenyeken. Egye­düli magyar diákként beválasztották abba a csapatba, amelynek tagjai közül többen is lehetőséget kapnak arra, hogy Romániát képviseljék a nemzetközi matematikaolimpián. Eredményei mögött nagyon sok munka van, rengeteget dolgozik önállóan, tehetsége óriási szorgalommal párosul – hangsúlyozta felkészítő tanára. Orbán Pál elmondása szerint az érettségi és egyetem után kutató matematikus szeretne lenni valamelyik egyetemen.