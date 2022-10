Pénzügyi ismeretekről az iskolákban

A megyei tanfelügyelőség minden iskolához eljuttatta az egyszeri online tanórára való felhívást, de visszajelzést nem igényeltek, ezért a háromszéki részvételről nem készült összesítés. A megkérdezett sepsiszentgyörgyi általános iskolák közül egyetlen tanintézményből sem vett részt magyar elemi, illetve gimnáziumi osztály a zoomos bemutatón, a megkeresett igazgatók, illetve néhány válaszadó pedagógus azt mondta, az említett két korosztály diákjai még nem tudnak olyan szinten románul, hogy szakszövegeket megértsenek, magyar nyelven azonban érdekelte volna őket egy ilyen témájú ismertető. A középiskolás korosztályban a Székely Mikó Kollégium egyik X. osztálya és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum egy XI. osztálya részt vett a banki bemutatón, az érintett tanárokat kérdeztük az online tanóráról.

Márkosi Márta elmondta, a bemutató nagyon általános volt, és mivel a nyolcadik osztályban kötelező tantárgy a pénzügyi és gazdasági nevelés, a diákok már sok mindent ismertek az elhangzottakból. A Székely Mikó Kollégium tanára azt tapasztalta, ahol a szöveget képanyag kísérte, ott tanítványai jobban figyeltek, a kizárólag szöveges részek nem igazán kötötték le őket. Szerinte ennek az a magyarázata, hogy nem elég románul tudni, ismerni kellene a román szakkifejezéseket is, ami nem várható el a magyarul tanuló diáktól. Kérdésünkre, hogyan látja a tanulók kapcsolatát a pénzzel, Márkosi Márta elmondta, ez nagyon változó, akik már használnak bankkártyát, vagy a családjukban van vállalkozó, másként gondolnak a pénzügyekre, mint a többiek.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum humán profilú tizenegyedik osztályában csupán-öt hat diáknak nincs saját bankkártyája – derült ki az online pénzügyi tanóra utáni beszélgetésen. Ezt lapunk megkeresésére Incze Éva filozófia szakos tanár mondta, aki közgazdaságtant is tanít. Megemlítette, a koronavírus-járvány előtt is volt hasonló program a nemzeti bank kezdeményezésére, akkor az előadásokat élőben tartották, a bemutatók magyar nyelven is elhangzottak, ezúttal ellenben kizárólag románul. Ebben az osztályban is a képi információ tetszett jobban a diákoknak, leginkább a kisfilm a pénz készítéséről, nyomtatásáról – tudtuk meg Incze Évától.

Mivel az V–VIII. osztályban a társadalomtudományi tantárgycsomag részeként az általános iskola végzősei kötelezően tanulják a pénzügyi és gazdasági nevelés tantárgyat, tizedikben a vállalkozói ismeretek, tizenegyedikben a közgazdaságtan kötelező tantárgy minden osztályban szaktól függetlenül. Akkor lett volna igazán értelme az országos jellegűként meghirdetett, kedden tartott nemzeti banki ismertetőnek, ha valami nagyon újat, aktuális és a mindennapokban használható információt adnak a diákoknak, korosztálynak megfelelően.