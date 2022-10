200 új lakás épül

Állami és európai uniós alapokból mintegy 200 új lakás és egy bölcsőde felépítését tervezi a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a csendőrlaktanya szomszédságában – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád polgármester, aki szerint fiatalok számára vonzó lehet az Olt partjához is közel fekvő új lakhely, amellyel a város egy újabb rendezetlen területet számol fel.

Az építkezéshez szükséges övezeti városrendezési tervet (PUZ) hónapokig tartó egyeztetések után, féléves késéssel múlt héten fogadta el a városi tanács. Tárgyalni kellett a honvédelmi és a belügyminisztériummal is, utóbbi lassabban ment, és a jóváhagyásnál ahhoz a feltételhez ragaszkodtak, hogy a bekötőút kivitelezési munkálatainak kezdete előtt újabb megbeszélést tartanak. „A városrendezési terv ugyanis egy, a Lidl Áruháztól a Jókai utcáig tartó, még csak hozzávetőleges nyomvonalú új utcára is kiterjed, amelyet azért szeretne megépíttetni az önkormányzat, hogy a majdani autópályát ne mindenki a Kós Károly és a Jókai Mór utcán közelítse meg. De ez egy többéves terv, a lakások építése pedig már jövőben megkezdődik” – részletezte az elöljáró.

A polgármester elmondta: mintegy száz lakást húznak fel állami (ANL-s) alapokból, ezek a hatemeletes tömbházak az egykori Trident Áruház szomszédságában lesznek, kiutalásukat a már ismert módon igényelhetik majd a fiatalok. További 90 lakást a háromszögű, jelenleg építkezési törmelékkel és valamennyi földdel fedett terület két másik oldalán az országos helyreállítási terv (PNRR) részeként, európai uniós pénzből építenek meg, ezek egyemeletes, manzárdos társasházak lesznek, ahová – a román kormány és az EU közötti megállapodás értelmében – kizárólag az oktatásban és az egészségügyben dolgozók költözhetnek majd be. Az új lakóépületek által közrezárt belső udvarban parkoló és zöldövezet is lesz, mellette, a Penny Áruház mögött pedig bölcsődét és játszóteret is épít az önkormányzat (erre már korábban pályázott a fejlesztési minisztériumnál), és mivel az óvoda és a Nicolae Colan-iskola is közel van, Antal Árpád úgy gondolja, hogy ezek az adottságok vonzóak lehetnek a fiatalok számára.