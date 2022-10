Hamarosan indul a hegyvidék fejlesztési programja

Hegyvidéken gyógynövénybegyűjtő központ is létesíthető. Fotó: magyarmegmaradasert.hu

Barabási Antal Szabolcs államtitkár szerint közel 220 millió lej áll rendelkezésre a hegyvidéki beruházási programok megvalósítására. A pályázható összeg megoszlása: esztenák létesítése 34,6 millió lej, tejbegyűjtők és feldolgozók létesítése 92 millió lej, gomba- és gyógynövénybegyűjtők létesítése 93 millió lej. A pályázati eligazító füzetek megtalálhatók a hegyvidéki ügynökség honlapján: www.azm.gov.ro, a Beruházási program (Program de investiții) tárhelyen.

Az államtitkártól kapott információ szerint a pályázatok önrészesek lesznek, a támogatás mértéke (intenzitása) 40 vagy 50 százalékos, viszont egyes programoknál, például a hegyvidéki tejbegyűjtők létesítésénél 20–20 százalékkal emelkedhet, ha a pályázó 40 év alatti fiatal vagy a gazdaság 5 évesnél nem régebbi (vagyis a gazda új), ha a beruházás a hegyvidéken valósul meg, és ha közös a beruházás, azaz termelői csoport vagy mezőgazdasági szövetkezet pályázik.

A pályázatokat online fogadják (feltöltéses), de ha a számítógépes rendszer a kiírás indításakor nem fog működni, nyomtatott formában is le lehet tenni ezeket A hegyvidéki ügynökségnek a megyében két irodája is van, az egyik Bodokon a helyi tanács épületében, a 65. szám alatt, a másik pedig Bodzafordulón. Az érdekeltek itt is kaphatnak eligazító információkat, vagy hívhatják a 0783 275 219-es (Crișan Mária), illetve a 0783 238 110-es telefon­számot.