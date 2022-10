„Az Ügynökség egy év alatt a gazdálkodóknak, feldolgozóknak, vállalkozóknak és a helyi tanácsoknak több mint 500 millió eurót fizetett ki, ami felülmúlja a vállalásunkat. A pénz az uniós vidékfejlesztési alapból származik, amihez a román állam is hozzájárul a költségvetéséből, pályázható intézkedéstől függően 0 és 16,55 százalék közötti összeggel. Szeretném megemlíteni, hogy a 2013 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben – amelynek első pályázathirdetése 2015-ben volt –, beleértve a kétéves, 2021-es és 2022-es átmeneti időszakot, az ügynökséghez 108 444 pályázatot tettek le, melyek összértéke 12,3 milliárd euró. A megkötött kifizetési szerződések száma 84 750, értékük pedig több mint 6,4 milliárd euró. A kifizetések értéke 2015-től 8,94 milliárd euró, ami természetesen az APIA által a vidékfejlesztési alapból kifizetett támogatásokat is magában foglalja. Ez a jó eredmény az ügynökség szakembereinek hozzáértését tükrözi, de ugyanakkor meg kell köszönnöm a pályázóknak is a nagyfokú érdeklődést és a velük kialakított, jónak mondható kapcsolatot” – nyilatkozta George Chirita vezérigazgató.