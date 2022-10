Rendhagyó vakációs program a dohánygyárban

Ajánlatuk rendhagyó és hiánypótló, hiszen olyasmivel foglalkozhatnak a látogatók, amire máshol nemigen adódik lehetőség: szirénát építhetnek a kerékpárra, morzeüzeneteket küldhetnek, de Puskás Tivadar telefonközpontjában is bárki lehet híváskezelő, és azt is megtudhatjuk, miként tölthetjük fel mobiltelefonunkat, ha éppen nincs közelünkben áramforrás. Emellett az érdeklődők megismerhetik a román és magyar Nobel-díjasok életútját, kipróbálhatják a régi rádió- és televíziókészülékeket, más technikai eszközöket, és akár interjút is készíthetnek barátaikkal az egykori városi televízió „stúdiójában”. Tóth-Birtan Csaba, a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület elnöke elmondta, szakemberek felügyelete mellett kínálnak érdekes és hasznos foglalkozásokat a gyermekeknek, ezekkel szeretnék kimozdítani őket a virtuális világ vonzásából. A vakációs műszaki játszóház október 25-e és 27-e között naponta 10–17 óráig működik. (dvk)