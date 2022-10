A járvány miatt két évig nem jöhetett Székelyföldre, ahová sok baráti szál köti – mondta Ahmet Açikgöz, aki érdeklődésünkre azt is közölte: mostani látogatásának célja, hogy őrizze és melegen tartsa a török–székely barátság jegyében létrejött kapcsolatokat, ezért ellátogat Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Tanács székházába, Zágonba, Csernátonba, Kézdivásárhelyre, a Nyergestetőre és Székelyudvarhelyre is. Péter Jánosnak, a Kézdiszéki Székely Tanács néhai elnökének sírjáról egy maréknyi földet visz magával, melyet otthonában helyez el díszdobozban, mert mint mondja, most is érzi belőle Péter János lelkének kisugárzását.

Péter János 1962-ben született Kovásznán, 2017. május 18-án hunyt el Kézdivásárhelyen. Az autonómiatüntetések állandó szervezője és résztvevője volt, de nem feledkezett meg a dicső elődök, így például Kratochvill Károly, a Székely Hadosztály legendás parancsnoka emlékének az őrzéséről sem. A részben leégett kommandói Horn Dávid Általános Iskolának közel félezer könyvet vitt ajándékba, ugyanakkor török barátai támogatásával jelentős adománnyal (ruhanemű, bútor, televízió, játék és élelmiszer) segített egy tízgyermekes csernátoni családot. Elkötelezett hirdetője volt a török–székely testvériségnek, s ennek jegyében többször fogadott törökországi vendégeket. A rodostói, illetve isztambuli török barátaival 2017 tavaszán, nem sokkal halála előtt kopjafát állítottak a Nyergestetőn, és egy diófacsemetét is elültettek közösen. 2017. július 2-án a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Házában Aba Béla, a Magyar Páneurópai Mozgalom elnöke Péter Jánost post mortem az Európa Érdemrend Lovagkeresztje elismerésben részesítette.