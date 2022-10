Tanácstagok egy csoportja megpróbálta leváltani Bölön megbízott polgármesterét, Ferencz Zoltánt, de hiába voltak többségben – a tizenhárom tanácstag közül heten a menesztés mellett tették le voksukat, hatan megtartották volna tisztségében –, az nem volt elég, hogy célt érjenek. A tanácskozás azonban arra fényt derített, hogy rengeteg személyes ellentét van a polgármesteri hivatal falain belül, sötét, átláthatatlan ügyből is akad bőven. Az ülésen sűrűn visszaköszönt a volt polgármester, Sikó Imre szelleme: gyakran elhangzott a neve, vagy névtelenül, de könnyen beazonosíthatóan utaltak rá. Kijutott Fekete Mónika jegyzőnek is, aki udvariasan, de láthatóan feldúltan számolt be a hivatali légkörről, egészített ki vagy válaszolt meg felvetéseket, továbbá többször kénytelen volt férje, Fekete Zsolt „ügyvédjének” szerepét is ellátni.