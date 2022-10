Megújul a torockószentgyörgyi vár

Deák Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a múlt héten írta alá a szerződést a 2,155 millió eurós támogatásról, amelyből megerősítik a Toroczkay-vár romjait, felújítják a Rudnyánszky-kúriát és turisztikai látogatóközpontot alakítanak ki benne, valamint kiépítik a két látványosságot összekötő utat. Hétfőn újabb támogatási szerződést írt alá Bukarestben, amely a helyreállítási alapból 480 ezer eurót biztosít nyolc torockószentgyörgyi hagyományos ház felújítására.

A polgármester hozzátette, nem a vár újraépítését, hanem inkább a romok megerősítését, biztonságossá tételét tervezik. A vár tornyát – melynek a falai még állnak – kilátóként hasznosítanák, belsejébe csigalépőt építenek. A falak között és a falakon útvonalakat alakítanak ki, amelyeket korlátok felszerelésével tesznek biztonságossá. Megjegyezte: a pályázat feszes tempót ír elő a felújításra. Jövő év március 31-ig meg kell kötni a kivitelezési szerződést, 2026. június 30-ig pedig be kell fejezni a munkálatokat.

Az elöljáró kiemelte: a megpályázott műemlék-felújítások révén először részesül EU-s pénzekből a község. Azt is fontosnak tartotta, hogy a források ezúttal Torockószentgyörgyöt teszik vonzóvá, és esélyt adnak arra, hogy itt is a turizmus felé forduljon a lakosság, akárcsak a községközpontban, a Székely-kő sziklatömbje lábainál fekvő Torockón, ahol több mint negyven panzió működik.

A Thoroczkay család vára Torockószentgyörgytől keletre, a falu határában helyezkedik el. Habár állaga folyton romlik, helyenként még magas falaival ma is méltóságteljesen emelkedik a falu fölé, mint egy valóságos történelmi ereklye. A vár legkorábban épült része a 14. század közepén emelt lakótorony. Terméskőből épült, négyszögletes, magassága hozzávetőlegesen 20 m, a fal vastagsága a bejárati szint magasságában 3 m. A torony délnyugati sarkából még ma is magasan álló várfal indul, amely elzárta a vártetőre vezető utat. A várfal kis udvart, az ún. alsó várat határolja. Jobbra húzódik az ún. felső vár. Ennek legrégebbi része a sziklacsúcson emelkedő torony, amely 1868 körül omlott az előtte tátongó mélybe, és ma már csupán északkeleti sarka áll. Tőle déli irányba húzódik a 15. századi palotaszárny. Északi oldala a toronyhoz csatlakozott, ez ma már leomlott, déli végződését ma is egyértelműen jelzi két sarkának erősítése.