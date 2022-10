A színes programsorozat célja a több évszázados helybéli magyar jelenlét hangsúlyozása mellett az, hogy hozzájáruljon a magyar közösség érvényesüléséhez a Kárpát-medence határán, magyar kulturális gyöngyszemeket mutasson be és hidat képezzen a közös anyanyelvet beszélő és közös igényeket képviselő egyének, intézmények között. A fesztivál a helyi kulturális kínálat egyik fontos, nemzetközileg elismert és közkedvelt rendezvénye. A magyar hagyományokat, a kulturális gazdagságot mutatja be a helybélieknek és az ide érkező vendégeknek. Nem utolsósorban pedig kulturális értékeket közvetít, megerősíti a hovatartozási érzést és kikapcsolódási lehetőséget kínál a helyi magyar közösség számára.

A rendezvénysorozat november 11-én, pénteken 12 órákor kezdődik Orth István Az ember tragédiája című kiállításának megnyitójával a városháza kiállítótermében. 19 órától a Thalia Díszteremben a megnyitó gála keretében átadják az EMKE Kiváló Közművelő Díját.

A számos program között több háromszéki fellépő is szerepel. November 14-én, hétfőn a Tükörteremben 19 órától Demeter László, a baróti Tortoma Könyvkiadó vezetője székelyföldi receptes könyveket mutat be, 20 órától az erdővidéki származású Benkő Levente, a Művelődés folyóirat főszerkesztője folyóirat- és könyvbemutatót tart. Kedden 19 órától a Háromszék Táncegyüttes lép színpadra a Thalia Nagytermében a Rézhúron című darabbal. Szerdán, 16-án a Tükörteremben 17 órától a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola médiaműhelye mutatkozik be, 18 órától pedig a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány KÁMME Fotóműhely – Fókuszban a hitéletünk című fotókiállítását nyitja meg Huszár Szilamér, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete fotószakosztályának koordinátora, a tárlat erdélyi kurátora. A tárlat Csíkszéken és Háromszéken készült művészi alkotásokat mutat be. November 18-án, pénteken 12 órától Szonda Szabolcs költő, műfordító, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója tart könyvbemutatót, Alexandru Mușina Macska-e a cica? című, magyar nyelvre fordított kötetét mutatja be. Szombaton 15 órától a baróti Kelekótya együttes lép fel.