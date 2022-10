Az elmúlt hetekben négy csecsemő halt meg a kolozsvári szülészeten kórházi fertőzések miatt, és senki nem indított kivizsgálást, de hasonló tragédiák történtek az ország más városaiban is – hívta fel a figyelmet a Declic Közösség, mely október 21-én tüntetést szervezett Kolozsváron. Gyertyagyújtással emlékeztek az elhunyt kisbabákra, és tiltakoztak az ellen, hogy a hatóságok nem teszik meg a szükséges intézkedéseket a kórházakban a halálos áldozatokat is követelő nozokomiális fertőzések felszámolására. A megmozduláshoz csatlakozott az Erdélyi Nők a Szülésért mozgalom is, mely közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe a téma kapcsán.