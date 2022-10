Garázdaság a temetőben

Halottak napja előtt egyre többen fedezik fel Kézdiszéken is, hogy elhunyt szeretteik végső nyugvóhelye sincs biztonságban: tolvajok, rongálók garázdálkodnak a temetőkben, kis szobrokat, frissen kihelyezett virágokat, de még gyertyákat is eltulajdonítanak.

Kónya Zita, a Siculus Rádió tulajdonosa hétfő este a Facebookon adott hangot felháborodásának: minden jel arra mutat, hogy a kézdivásárhelyi református temetőben a szülei nyughelyéül szolgáló családi kriptába valaki bejárt, a lakatot leverte, és a koporsókat, illetve urnát is tartalmazó sírkamrákat is „meglátogathatta”.

Halottak napja előtt a családi kriptát felkereső Kónya Zita már akkor gyanút fogott, amikor az egyszerű lakatot leverve találta, ez gyakorlatilag egy vasrács kinyitását akadályozta, amely a kripta vasajtóval lezárt bejárata előtt található. „Nem csak a rácsos ajtó volt nyitva, hanem araszos résnyire volt tárva a vasajtó is. Előtte korábban egy faléc volt, arra kerültek a koszorúk, az is a földön hevert. Bevallom, sem lelkierőm, sem bátorságom nem volt, hogy bekukkintsak a kriptába, remélem, ott nem történt garázdaság. Sem a temető gondnokságát, sem a rendfenntartókat nem hibáztatom, de mindenesetre szomorú, hogy ilyesmi megtörténhet” – mondotta el érdeklődésünkre Kónya Zita, aki a közösségi oldalon ezt írta: „Nem a virágokat vadászták, odabenn kerestek valami értékesíthetőt, gondolom. És ki tudja, hogy milyen látvány fogadott volna! Úgy kettővel arrébb is elvágták a dróthálót a zár mellett, de oda kulcs kellett, talán nem jártak sikerrel. Hát ilyen világot élünk? Egyúttal kripta-szomszédaimat is figyelmeztetni szeretném a tegnap tapasztaltakat illetően.”

Valóban, az egyik szomszédos kripta vaskeretes, dróthálóval bélelt ajtajánál is úgy tűnt, hogy feszegetés nyomai láthatóak, a védőalkalmatosság ugyanis jó másfél arasznyi részen volt odébb tolva. A megrozsdásodott vas miatt nem egyértelmű, hogy friss vagy korábbi „próbálkozásról” van-e szó.