Energiát minél több forrásból

Közös sajtónyilatkozatukban Orbán Viktor hangsúlyozta: a megnövekedő kínálat tudja letörni az árakat, ami elemi érdeke Magyarországnak, hiszen az ország „harcol az infláció ellen, amely tekintélyes részben a magas energia­árak miatt áll elő”. Szerinte egy nagyívű új energetikai együttműködés formálódik, amelyhez a magyaroknak különös érdekük fűződik. Létre akarnak hozni egy új, hatalmas villamos­energia-vezetékrendszert, amely az energiát Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül hozná Magyarországra. Ezzel nagy mennyiségű földgázt tudnának kiváltani, olyan földgázt, amelyet most villamos energia előállítására használnak Magyarországon. Ehelyett az ott megtermelt villamos energiát importálná Magyarország. Megjegyezte: georgiai kollégája ezt a programot teljes mellszélességgel támogatja.

Arról is beszélt, hogy nagyon rossz, diszkriminatív döntés született Brüsszelben, amikor megadták az EU-tagjelölti státust Moldovának és Ukrajnának, de nem adták meg Georgiának. „Ez megmagyarázhatatlan, erkölcsileg vállalhatatlan és káros döntés is” – vélekedett. Orbán Viktor közölte: Magyarország továbbra is támogatja a minél gyorsabb tagjelölti státus megadását Georgiának, szakértőket biztosít kormányának, hogy segítsék a felkészülést a tárgyalásokra.

Georgia legfontosabb célkitűzése az európai uniós tagjelölti státus, majd a tagság elérése – mondta a sajtótájékoztatón Irakli Garibasvili. Georgia miniszterelnöke háláját fejezte ki Magyarország támogatásáért ennek elérésében, valamint országa területi integritását érintően. A georgiai kormányfő beszámolt arról is, hogy a NATO-nak is tagjává szeretnének válni, amiért már eddig is óriási áldozatokat hoztak a katonai szervezet nemzetközi szerepvállalásaiban, a többi között Irakban vagy Afganisztánban.